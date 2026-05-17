תאונת דרכים מחרידה ומצמררת במיוחד זעזעה את העיר ניו יורק, כאשר רכב פרטי פגע בעוצמה רבה בקבוצת הולכי רגל שעמדו על מדרכה הומה באזור שכונת מורנינגסייד הייטס שבמנהטן, והביא למותם המיידי של שני בני אדם ולפציעתם הקשה של שלושה נוספים.

האירוע הקשה, לפי הדיווח היום (ראשון) בניו יורק פוסט, שנחקר על ידי משטרת ניו יורק כאירוע של נהיגה בשכרות, קיבל תפנית טרגית וכואבת עוד יותר עם חשיפת זהותם של המעורבים: מתברר כי הנהג החשוד בפגיעה הקטלנית הוא חבר ילדות ותיק ומוכר של הקורבנות, אשר התגורר בשכונה במרחק של שני בלוקים בלבד מהמקום שבו קיפח את חייהם של חבריו.

התאונה התרחשה בסוף השבוע בשעה שש בערב, דקות ספורות לאחר שאחד ההרוגים, מייקל סנט-הילאר בן ה-35, שלח הודעת טקסט לאמו שהייתה בדרכה אליו באוטובוס, וכתב לה כי הוא ממתין לה בתחנה.

לפי דבריו של דודו של המנוח, שהובאו בדיווח בניו יורק פוסט, האם שוחחה עם בנה בטלפון פחות משבע דקות לפני התרחשות האסון, והוא הבטיח לה כי הוא מחכה לה בנקודת המפגש. שניות לאחר מכן, הגיח הרכב הפוגע, איבד שליטה, ועלה על המדרכה תוך שהוא רומס את הנוכחים במקום.

מעוצמת הפגיעה נהרג מייקל במקום, והותיר אחריו שלישיית פעוטות – בת ושני בנים – אשר אמורים לחגוג את יום הולדתם השני במהלך החודש הקרוב, טרגדיה משפחתית קשה מנשוא שהכתה בהלם את כל מכריו.

ההרוג השני באסון הקשה הוא ג'ייסון, בן 46, אשר עבד כמאבטח בבניין מגורים יוקרתי ברחוב 110 הסמוך. נגרון, דמות מוכרת ואהובה מאוד בשכונה, סיים את משמרת העבודה שלו בשעה ארבע אחר הצהריים, ושהה על המדרכה יחד עם חבריו בזמן שהתרחש האסון.

עמיתיו לעבודה בבניין הסמוך קיבלו את הבשורה המרה בתדהמה מוחלטת, ובלובי הבניין כבר הוצב אגרטל פרחים עם מכתב פרידה מרגש שבו נכתב כי הוא יחסר לכולם ושמרו עליו בלבם. משפחתו של נגרון, השרויה באבל כבד, סירבה לדבר עם כלי התקשורת שהגיעו לזירה.

הנהג הדורס פונה אף הוא מהזירה על ידי כוחות ההצלה כשהוא פצוע, ונעצר מיד על ידי השוטרים בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול ובקריטריונים מחמירים של גרימת מוות ברשלנות.

תושבי השכונה שהכירו את הנפשות הפועלות סיפרו בדמעות, לפי הדיווח, כי הנהג מכיר את ההקורבנות מזה שנים רבות, מאחר והם גדלו יחד באותו אזור, דבר שהופך את התקרית לבלתי נתפסת. זירת האסון הפכה במהירות לאתר הנצחה מאולתר, כאשר עשרות תושבים ומכרים הגיעו להניח נרות נשמה, תמונות של ההרוגים וזרי פרחים, תוך שהם מנסים לעכל את גודל השבר שפקד את השכונה השקטה בדרך כלל.

דודו של סנט-הילאר הביע כעס עצום ותסכול רב כלפי הנהג החשוד, וציין כי מדובר במעשה חסר אחריות שגדע חיים של אדם צעיר ומסור למשפחתו. לדבריו, מייקל עבד בחדר ניתוח בבית חולים מקומי ובמהלך השנה האחרונה ניסה להתקבל לשורות משטרת ניו יורק. עם זאת, סבתו ביקשה ממנו בדמעות שלא יתגייס לארגון, מחשש לשלומו ומתוך דאגה עמוקה שמשהו רע יקרה לו בתפקיד. הדוד הוסיף בכאב כי ההורים אינם אמורים לקבור את ילדיהם, וכי הסבתא, שהחשיבה את מייקל לנכד המועדף עליה, שבורה לחלוטין ואינה מסוגלת למצוא נחמה.