המלחמה על המרפסת: הפתרון שמגרש את היונים אחת ולתמיד

נמאס לכם להתעורר לצלילי המיית היונים ולגלות מרפסת מלאה בלכלוך? פיתוח טכנולוגי חדשני ומשעשע שובר את הרשת: פתרון "חמוש" בבינה מלאכותית שינקה לכם את השטח ללא מאמץ (חדשות בעולם)

בינה מלאכותית נגד יונים (צילום: רשתות חברתיות)

מהנדס יצירתי הצליח לעורר סערה עולמית לאחר שפיתח מערכת הגנה אוטומטית למרפסת המבוססת על בינה מלאכותית. המערכת נועדה לפתור את אחת הבעיות המטרידות ביותר עבור דיירי ערים: יונים המקננות, מלכלכות ופולשות לשטח הפרטי.

המערכת פועלת באמצעות מצלמת USB המחוברת למחשב קטן מסוג Orange Pi 5, המריץ מודל ראייה ממוחשבת מתקדם בשם YOLO World V2. המודל מסוגל לזהות יונים בזמן אמת מתוך שידור וידאו חי, וברגע שציפור מזוהה, המערכת מפעילה צריח של רובה מים המותקן על מנועי סרוו. הרובה מסתובב בדיוק לעבר המטרה ומשפריץ מים כדי להבריח אותה, כל זאת מבלי לגרום כל נזק לציפורים.

אחד המאפיינים המרשימים ביותר בפרויקט הוא הגמישות שלו; בזכות השימוש בבינה מלאכותית עם "אוצר מילים פתוח", ניתן להגדיר למערכת להרחיק גם מבקרים לא רצויים אחרים כמו סנאים, חתולים או דביבונים.

הפרויקט הפך לוויראלי במהירות ברשתות החברתיות Reddit ו-X, שם זכה לשבחים על "התנהגות הנדסית בשיאה", כשגולשים רבים כבר דורשים גרסה מסחרית שתסיים את "מלחמת המרפסות" האישית שלהם.

אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

