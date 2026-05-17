המלחמה על המרפסת: הפתרון שמגרש את היונים אחת ולתמיד

בינה מלאכותית נגד יונים ( צילום: רשתות חברתיות )

מהנדס יצירתי הצליח לעורר סערה עולמית לאחר שפיתח מערכת הגנה אוטומטית למרפסת המבוססת על בינה מלאכותית. המערכת נועדה לפתור את אחת הבעיות המטרידות ביותר עבור דיירי ערים: יונים המקננות, מלכלכות ופולשות לשטח הפרטי. המערכת פועלת באמצעות מצלמת USB המחוברת למחשב קטן מסוג Orange Pi 5, המריץ מודל ראייה ממוחשבת מתקדם בשם YOLO World V2. המודל מסוגל לזהות יונים בזמן אמת מתוך שידור וידאו חי, וברגע שציפור מזוהה, המערכת מפעילה צריח של רובה מים המותקן על מנועי סרוו. הרובה מסתובב בדיוק לעבר המטרה ומשפריץ מים כדי להבריח אותה, כל זאת מבלי לגרום כל נזק לציפורים.

בינה מלאכותית נגד יונים - צילום: רשתות חברתיות בינה מלאכותית נגד יונים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44

אחד המאפיינים המרשימים ביותר בפרויקט הוא הגמישות שלו; בזכות השימוש בבינה מלאכותית עם "אוצר מילים פתוח", ניתן להגדיר למערכת להרחיק גם מבקרים לא רצויים אחרים כמו סנאים, חתולים או דביבונים.

הפרויקט הפך לוויראלי במהירות ברשתות החברתיות Reddit ו-X, שם זכה לשבחים על "התנהגות הנדסית בשיאה", כשגולשים רבים כבר דורשים גרסה מסחרית שתסיים את "מלחמת המרפסות" האישית שלהם.