כיכר השבת
"האסון החמור ביותר"

טרגדיה במים עמוקים: חמישה צוללנים נספו במערה תת-ימית

אסון צלילה קטלני במלדיביים: חמישה צוללנים איטלקים נספו במערה תת-ימית בעומק 50 מטר | החיפושים אחר ארבע גופות הסתיימו ללא הצלחה (מעניין)

ממאמצי החיפוש במלדיביים (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

החיפושים אחר גופותיהם של ארבעה צוללנים איטלקים שנלכדו במערה תת ימית במלדיביים הסתיימו ללא הצלחה, לאחר שכוחות החילוץ המקומיים לא הצליחו לאתר את הנעדרים.

חמישה צוללנים איטלקים נעלמו במהלך צלילה בעומק של כ-50 מטרים באזור ואאבו אטול, במה שהוגדר כאסון הצלילה החמור ביותר בתולדות המדינה. עד כה חולצה רק גופתו של מדריך הצלילה ג'אנלוקה בנדטי בן 44.

המערה שבה אירעה התאונה נמצאת בעומק שחורג מהמגבלה המקובלת לצלילה ספורטיבית במלדיביים, ומורכבת משלושה חללים תת ימיים מחוברים. עד כה הצליחו צוותי החילוץ להגיע רק לשניים מהם.

בין ההרוגים היו הביולוגית הימית מוניקה מונטפלקונה בת 51 מאוניברסיטת גנואה, בתה ג'ורג'ה סומאקאל בת 22, החוקרת מוריאל אודנינו בת 31 ופדריקו גואלטרי בן 31, שכתב את עבודת הגמר שלו על שוניות האלמוגים במלדיביים.

סיבת האסון עדיין נחקרת, אך מומחים העריכו כי ייתכן שמדובר בהרעלת חמצן או בפאניקה שאחזה בצוללנים במהלך הצלילה.

במקביל, הרשויות במלדיביים השעו את רישיון ההפעלה של היאכטה דיוק אוף יורק, שהובילה את הצוללנים לאתר הצלילה, בזמן שהחקירה נמשכת.

איטליהצלילה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר