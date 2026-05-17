טרגדיה במים עמוקים: חמישה צוללנים נספו במערה תת-ימית

החיפושים אחר גופותיהם של ארבעה צוללנים איטלקים שנלכדו במערה תת ימית במלדיביים הסתיימו ללא הצלחה, לאחר שכוחות החילוץ המקומיים לא הצליחו לאתר את הנעדרים.

חמישה צוללנים איטלקים נעלמו במהלך צלילה בעומק של כ-50 מטרים באזור ואאבו אטול, במה שהוגדר כאסון הצלילה החמור ביותר בתולדות המדינה. עד כה חולצה רק גופתו של מדריך הצלילה ג'אנלוקה בנדטי בן 44.

המערה שבה אירעה התאונה נמצאת בעומק שחורג מהמגבלה המקובלת לצלילה ספורטיבית במלדיביים, ומורכבת משלושה חללים תת ימיים מחוברים. עד כה הצליחו צוותי החילוץ להגיע רק לשניים מהם.

בין ההרוגים היו הביולוגית הימית מוניקה מונטפלקונה בת 51 מאוניברסיטת גנואה, בתה ג'ורג'ה סומאקאל בת 22, החוקרת מוריאל אודנינו בת 31 ופדריקו גואלטרי בן 31, שכתב את עבודת הגמר שלו על שוניות האלמוגים במלדיביים.

סיבת האסון עדיין נחקרת, אך מומחים העריכו כי ייתכן שמדובר בהרעלת חמצן או בפאניקה שאחזה בצוללנים במהלך הצלילה.

במקביל, הרשויות במלדיביים השעו את רישיון ההפעלה של היאכטה דיוק אוף יורק, שהובילה את הצוללנים לאתר הצלילה, בזמן שהחקירה נמשכת.