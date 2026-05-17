כיכר השבת
שרד לספר

האיש שנגע בשמיים: רגע מצמרר של אדם שעף בסערה הקטלנית

כאשר הרוחות העזות החלו להכות בבארילי, ננה מיאן רק רצה לתפוס מחסה; הוא לא דמיין שתוך שניות הוא יהפוך לגיבורו של סרטון ויראלי מצמרר שמתעד נס בלתי נתפס (חדשות בעולם)

1תגובות
המרחף מהודו (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע הדרמטי התרחש במחוז בארילי שבאוטר פרדש, הודו, במהלך סערת אימים שגבתה את חייהם של לפחות 89 בני אדם. מיאן, תושב הכפר באביינה, מצא את עצמו במרכזו של סיוט כאשר ניסה להחזיק בלוחות פח ובחבלים בתוך מתחם חתונות כדי למנוע מהם לעוף ברוח שהתחזקה פתאום.

המרחף מהודו
המרחף מהודו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפתע, משב רוח עוצמתי תלש את סככת הפח כולה והטיס את מיאן יחד איתה לגובה של כ-15 מטרים.

"זה היה בגובה של 30-40 רגל, לא ידעתי לאן אני נופל", שחזר מיאן המבועת ממיטתו בבית החולים. לאחר "טיסה" אופקית של כמעט 300 מטרים, הוא הוטח בעוצמה בשדה פתוח. למרות המרחק והגובה הבלתי נתפסים, מיאן שרד בדרך נס, כשהוא סובל משברים בידיו וברגליו בלבד.

בעוד הרשויות בהודו מנסות לאמוד את נזקי הסופה הקטלנית שהחריבה בתים ותשתיות, סיפורו של "האיש המעופף" מבארילי ממשיך להכות גלים ברשת כעדות מצמררת לעוצמתו של הטבע.

הודוסופהמענייןרץ ברשתהוריקן אירמה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ספורי עלי בבא
דוד החקיין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר