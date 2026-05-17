האיש שנגע בשמיים: רגע מצמרר של אדם שעף בסערה הקטלנית

האירוע הדרמטי התרחש במחוז בארילי שבאוטר פרדש, הודו, במהלך סערת אימים שגבתה את חייהם של לפחות 89 בני אדם. מיאן, תושב הכפר באביינה, מצא את עצמו במרכזו של סיוט כאשר ניסה להחזיק בלוחות פח ובחבלים בתוך מתחם חתונות כדי למנוע מהם לעוף ברוח שהתחזקה פתאום.

לפתע, משב רוח עוצמתי תלש את סככת הפח כולה והטיס את מיאן יחד איתה לגובה של כ-15 מטרים.

"זה היה בגובה של 30-40 רגל, לא ידעתי לאן אני נופל", שחזר מיאן המבועת ממיטתו בבית החולים. לאחר "טיסה" אופקית של כמעט 300 מטרים, הוא הוטח בעוצמה בשדה פתוח. למרות המרחק והגובה הבלתי נתפסים, מיאן שרד בדרך נס, כשהוא סובל משברים בידיו וברגליו בלבד.

בעוד הרשויות בהודו מנסות לאמוד את נזקי הסופה הקטלנית שהחריבה בתים ותשתיות, סיפורו של "האיש המעופף" מבארילי ממשיך להכות גלים ברשת כעדות מצמררת לעוצמתו של הטבע.