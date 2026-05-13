תיעוד הזוי: בת שנתיים עלתה לבדה על האוטובוס - הנהג לא הבחין ונסע

צילום: מתוך מצלמת אבטחה

אירוע חריג התרחש במחוז זונגולדאק שבטורקיה, כאשר ילדה בת שנתיים הצליחה לעלות לבדה על אוטובוס ציבורי בזמן שמשפחתה שהתה בחנות סמוכה.

על פי הדיווחים, נהג האוטובוס גונדוז צ’ימן עצר בתחנה וירד מהרכב כדי לרכוש מזון. בזמן שהדלתות נותרו פתוחות, הילדה הקטנה זחלה לבדה לתוך האוטובוס והתיישבה בחלקו האחורי מבלי שאיש הבחין בכך.

בצילומי מצלמות האבטחה של האוטובוס תועד הרגע שבו הילדה זוחלת פנימה דרך הדלת הפתוחה ונכנסת לרכב ללא השגחה.

לאחר שהנהג חזר לאוטובוס והמשיך בנסיעה, שמע לפתע בכי מאחור. כשהפנה את מבטו הבחין בילדה והבין כי היא לבדה. הנהג הרגיע אותה מיד ודיווח לגורמים הרלוונטיים.

בהמשך שב הנהג עם האוטובוס למתחם החברה, שם נעשה ניסיון לאתר את משפחתה של הילדה. לאחר בדיקה התברר כי בזמן האירוע שהתה המשפחה בחנות סמוכה לתחנה, ולא הבחינה בכך שהילדה התרחקה.

בסופו של דבר הילדה הועברה לידי משפחתה בשלום, והתקרית הגיעה לסיומה הטוב.

