גדר הברזל שמפילה רחפנים: האם צה"ל אימץ את הפתרון האוקראיני?

ברשתות החברתיות מסתובבים לאחרונה תיעודים של פיתוח יוצא דופן, שלפי הטענות נולד בשדות הקרב באוקראינה ועשה את דרכו גם לזירות בצפון.

מדובר במערכת פשוטה למראה, כמעט בסיסית, אך היא נועדה להתמודד עם אחד האיומים המורכבים של שדה הקרב החדש: רחפני נפץ מונחי סיב אופטי.

לפי אותם דיווחים, הרעיון מאחורי המערכת הוא שימוש באמצעי מכני מאוד: גדרות תיל מסתובבות. מדובר בעמודי ברזל שעליהם מתוח תיל, המופעל באמצעות מנועים חשמליים קטנים ומסתובב ברציפות.

הרעיון פשוט, המערכת מנצלת את נתיב הטיסה הנמוך של רחפני ה-FPV כדי לחתוך פיזית את כבל הסיב האופטי שלהם באמצעות התיל המסתובב ברגע שהקשר בין המפעיל לרחפן נקטע, הכלי מאבד שליטה והופך ללא יעיל.

לצד היתרון הזה, יש גם מגבלות ברורות: מדובר בהגנה מקומית בלבד, כזו שמכסה שטח מצומצם יחסית, והיא תלויה באספקת חשמל רציפה כדי לפעול.

כך או כך, אם אכן מדובר במערכת שנכנסה לשימוש מבצעי, היא מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של פתרונות שמחזירים את שדה הקרב לעקרונות בסיסיים, שבהם לפעמים דווקא הברזל והסיבובים הפשוטים מנצחים את הטכנולוגיה המתקדמת.