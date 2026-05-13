כיכר השבת
המטרד הצהל"י

גדר הברזל שמפילה רחפנים: האם צה"ל אימץ את הפתרון האוקראיני?

ברשתות החברתיות מסתובבים תיעודים של מערכת יוצאת דופן שנראית פשוטה אבל היא מצליחה להתמודד עם אחד האיומים המסוכנים ביותר בשדה הקרב המודרני | האם מדובר בפתרון אמיתי שכבר נכנס לשימוש? (חדשות צבא)

גדר תיל מסתובבת
גדר תיל מסתובבת| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ברשתות החברתיות מסתובבים לאחרונה תיעודים של פיתוח יוצא דופן, שלפי הטענות נולד בשדות הקרב באוקראינה ועשה את דרכו גם לזירות בצפון.

מדובר במערכת פשוטה למראה, כמעט בסיסית, אך היא נועדה להתמודד עם אחד האיומים המורכבים של שדה הקרב החדש: רחפני נפץ מונחי סיב אופטי.

לפי אותם דיווחים, הרעיון מאחורי המערכת הוא שימוש באמצעי מכני מאוד: גדרות תיל מסתובבות. מדובר בעמודי ברזל שעליהם מתוח תיל, המופעל באמצעות מנועים חשמליים קטנים ומסתובב ברציפות.

הרעיון פשוט, המערכת מנצלת את נתיב הטיסה הנמוך של רחפני ה-FPV כדי לחתוך פיזית את כבל הסיב האופטי שלהם באמצעות התיל המסתובב ברגע שהקשר בין המפעיל לרחפן נקטע, הכלי מאבד שליטה והופך ללא יעיל.

לצד היתרון הזה, יש גם מגבלות ברורות: מדובר בהגנה מקומית בלבד, כזו שמכסה שטח מצומצם יחסית, והיא תלויה באספקת חשמל רציפה כדי לפעול.

כך או כך, אם אכן מדובר במערכת שנכנסה לשימוש מבצעי, היא מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של פתרונות שמחזירים את שדה הקרב לעקרונות בסיסיים, שבהם לפעמים דווקא הברזל והסיבובים הפשוטים מנצחים את הטכנולוגיה המתקדמת.

צה"לאוקראינהמלחמת רוסיה-אוקראינהרחפנים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר