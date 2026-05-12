שתי טיפות שאמפאן: העימות המפתיע עם האיש שנראה בדיוק כמו נשיא צרפת

גבר צרפתי שנראה בדיוק כמו עמנואל מקרון נצפה בבית קפה מקומי והפך ללהיט ווויראלי בן לילה, כשהוא מותיר את העוברים והשבים המומים מהדמיון המוחלט (חדשות בעול)

סרטון חדש שהופץ ברשתות החברתיות מציג גבר צרפתי שנראה בדיוק כמו נשיא צרפת, עמנואל מקרון. האיש, שתואר כ"כפיל של עמנואל מקרון", נצפה כשהוא יושב בבית קפה מקומי, מה שעורר תגובות רבות מצד הסובבים.

במהלך הסרטון, נשמע האדם שמתעד את המפגש אומר בהפתעה: "בכנות, אין לו את אותו הפרצוף כמו למקרון? מצאתי את מקרון בבית הקפה". המצלם לא הסתפק בזיהוי והחליט להתעמת עם הכפיל בבדיחות הדעת בנושאים פוליטיים בוערים, כשהוא פונה אליו בשמו הפרטי: "עמנואל, למה עשית לנו את זה עם הפנסיות?"

העימות עם הכפיל של מקרון

הכפיל, ששיתף פעולה עם הסיטואציה המשעשעת, ענה בהומור למצלם: "זה כדי שתיתן לי קצת יותר כסף".

לצד השעשוע מהדמיון המפתיע, היו מי שתהו על המחיר האישי של המראה הזה. ברשת נכתב על האיש כי "חייו ודאי היו סיוט בתשע השנים האחרונות" בשל הדמיון המוחלט לנשיא, במיוחד בתקופות של מחאה חברתית בצרפת. עם זאת, נראה כי לפחות בבית הקפה, הכפיל מצליח לקחת את המצב ברוח טובה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

