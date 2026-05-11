לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו

שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי סמוך לכביש ציבורי באזור סאורהה שבנפאל, קרוב לפארק הלאומי של צ'ייטאון.

העימות החריג התרחש לעיני תיירים ותושבים המומים, שתיעדו את הקרנפים מסתערים זה על זה ומנסים להכניע אחד את השני.

המקרה אירע באזור המוכר בזכות סיורי הספארי ותצפיות חיות הבר שבו, והסרטונים מהזירה הפכו במהירות לוויראליים ברשתות החברתיות.

לפי מומחי טבע, מדובר ככל הנראה במאבק טריטוריאלי טבעי הקשור לשליטה בשטח - עימותים שעלולים לעיתים להסתיים במוות של המשתתפים.

לאחר התקרית קראו הרשויות למבקרים לשמור מרחק מחיות הבר ולא להתקרב לצורך צילום, מחשש להתנהגות בלתי צפויה ומסוכנת מצד בעלי החיים.