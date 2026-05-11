כיכר השבת
סכנה לציבור

לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו

שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי סמוך לכביש באזור סאורהה שבנפאל | מומחים מסבירים מדוע קורים עימותים טריטוריאליים אלה, ומהם הסיכונים (מעניין)

קרב הקרנפים יוצא הדופן לעיני התיירים
קרב הקרנפים יוצא הדופן לעיני התיירים| צילום: צילום: sachintha108

שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי סמוך לכביש ציבורי באזור סאורהה שבנפאל, קרוב לפארק הלאומי של צ'ייטאון.

העימות החריג התרחש לעיני תיירים ותושבים המומים, שתיעדו את הקרנפים מסתערים זה על זה ומנסים להכניע אחד את השני.

המקרה אירע באזור המוכר בזכות סיורי הספארי ותצפיות חיות הבר שבו, והסרטונים מהזירה הפכו במהירות לוויראליים ברשתות החברתיות.

לפי מומחי טבע, מדובר ככל הנראה במאבק טריטוריאלי טבעי הקשור לשליטה בשטח - עימותים שעלולים לעיתים להסתיים במוות של המשתתפים.

לאחר התקרית קראו הרשויות למבקרים לשמור מרחק מחיות הבר ולא להתקרב לצורך צילום, מחשש להתנהגות בלתי צפויה ומסוכנת מצד בעלי החיים.

טבענפאלקרבבעלי חייםקרנף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר