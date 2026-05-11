כיכר השבת
אצבע בעין

מזהם בסטייל: הפוליטיקאי ה"ירוק" חגג בלמבורגיני מזהמת

ניצחון סוחף בקלפי הסתיים במפגן ראוותנות שעורר זעם ציבורי מקצה לקצה והפך לוויראלי בשניות | כשהאידיאולוגיה הירוקה פוגשת מנוע V10 אימתני וזללן דלק, התוצאה היא משבר אמון חריף שמרעיד את מועצת בולטון (חדשות בעולם)

מה שנראה תחילה כחגיגת ניצחון מתוקה של מפלגת הירוקים בבריטניה, הפך במהירות לסיוט יחסי ציבור ולסמל ל"צביעות פוליטית". מוחמד "באגי" חאן, שנבחר כחבר מועצה ברובע רומלוורת' שבבולטון לאחר שהביס את מועמד הלייבור, תועד כשהוא חוגג את הישגו בדרך המנוגדת לחלוטין לכל ערכי המפלגה אותה הוא מייצג.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה, נראה חאן כשהוא יושב במושב הנהג של מכונית על מסוג למבורגיני הורקאן ספיידר בצבע כתום בוהק, מחייך ומנופף לתומכיו המריעים ברחובות בולטון. המבקרים, ובראשם פעילי ימין כמו דיוויד את'רטון, מיהרו לציין כי הרכב המדובר מצויד במנוע V10 עוצמתי הפולט כמויות אדירות של CO2 וצורך גלון דלק לכל 13 מייל בלבד – נתון שנחשב לסטירה מצלצלת בפני המצע הירוק הקורא לצמצום פליטות ולעידוד תחבורה ציבורית.

מוחמד "באגי" חאן, מבורגיני הורקאן ספיידר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מעבר להיבט הסביבתי, התיעוד עורר זעם גם בשל ה"ניתוק הכלכלי" שהפגין חאן. רובע רומלוורת' נחשב לאחד האזורים הפחות אמידים בבולטון, והצגת רכב יוקרה כה ראוותני נתפסה על ידי חלק מהתושבים כחוסר רגישות משווע לקשיים הכלכליים של בוחריו.

חאן, מצידו, ניסה בבהילות למזער את הנזקים בטענה שמדובר ב"מחווה של רגע". לטענתו, הרכב אינו בבעלותו אלא הושכר או הושאל על ידי חברים שביקשו לשמח אותו לרגל הניצחון. הוא אף הדגיש כי בחיי היומיום הוא נוהג ברכב צנוע בהרבה, ככל הנראה טויוטה יד שנייה, וכי הוא נותר מחויב באופן מלא לערכי המפלגה.

לונדוןאירופהזיהום אווירמהגריםמשבר האקלים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

