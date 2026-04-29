תיעוד מביך מהפיגוע בלונדון: השוטרים מתקשים ללכוד את המחבל

שני יהודים נדקרו בצפון לונדון מגבר שרץ ברחוב בשכונת גולדרס גרין, וניסה לדקור יהודים באופן אקראי.

החשוד נראה כשהוא אוחז בסכין ומנסה לתקוף עוברי אורח יהודים, עד שנעצר על ידי מתנדבי ארגון 'השומרים' ובהמשך נעצר על ידי המשטרה. תיעוד שפורסם ממצלמות אבטחה הראה אותו כשהוא מנסה לדקור מספר פעמים גבר שחבש כיפה בתחנת אוטובוס. תמונות מהזירה שהופצו ברשתות החברתיות הראו כוחות חירום מטפלים באחד הפצועים ששכב על הקרקע. לפי דיווח של ה־BBC, שני גברים יהודים פונו כשהם סובלים מפציעות קשות.

בתיעוד נוסף שפורסם נראים השוטרים כשהם מנסים לנטרל את התוקף במשך דקות ספורות, עד שהצליחו להשבית אותו באמצעות טייזר. משטרת המטרופולין של לונדון טרם פרסמה תגובה רשמית לאירוע.

האירוע מצטרף לגל תקיפות אנטישמיות בלונדון בשבועות האחרונים, שכללו בין היתר הצתות נגד יעדים יהודיים וניסיונות הצתה של בתי כנסת. בחודש האחרון נעצרו יותר משני תריסר חשודים במסגרת חקירות הקשורות לתקיפות נגד מוסדות הקשורים לקהילה היהודית, כולל הצתת אמבולנסים.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה את האירועים ואמר כי מדובר במעשים “מזעזעים לחלוטין”. חברת הפרלמנט המקומית שרה סאקמן ממפלגת הלייבור מסרה כי היא נפגשת עם שר הפנים לדון במצב הדחוף והוסיפה כי “התקיפות נגד יהודי בריטניה הן תקיפה נגד בריטניה עצמה. לא יעלה על הדעת שיהודים יהיו מטרה בדרך זו”.