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איך הוא עושה את זה?

היסטוריה מחר: אילון מאסק הופך לטריליונר הראשון בעולם 

הנפקת הענק של SpaceX מגיעה לשיאה ומחר, יום שישי, אילון מאסק צפוי לנפץ את תקרת הזכוכית הכלכלית ולהפוך לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של 13 ספרות | איך חברת החלל והלוויינים הופכת אותו לעשיר יותר ממדינות שלמות ומה הסכום המטורף שיופיע מחר בחשבון שלו? (חדשות בעולם)

אילון מאסק ובנו (צילום: By The White House - https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54451223016/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163563436)

עולם הכלכלה עוצר את נשימתו לקראת מחר (יום שישי) לאחר חודשים של ציפייה, חברת SpaceX של אילון מאסק יוצאת להנפקה ראשונה לציבור שצפויה להיות הגדולה ביותר בהיסטוריה של הבורסה.

לפי הדיווחים, החברה שואפת לשווי שוק דמיוני של 1.75 עד 1.77 טריליון דולר, כאשר מחיר מניה בודדת יעמוד על כ-135 דולר.

איך הוא עושה את זה?

מה זה בכלל הנפקה (IPO)? דמיינו את SpaceX של אילון מאסק כמועדון סגור שמעט מאוד אנשים יכולים להיכנס אליו. עד עכשיו, רק משקיעים גדולים ועשירים מאוד יכלו להחזיק חלק מהחברה. הנפקה, או IPO, היא הרגע שבו המועדון הזה נפתח לציבור הרחב.

במקום שותפים בודדים, החברה מחלקת “כרטיסי בעלות” שנקראים מניות, וכל אחד יכול לקנות חלק קטן ממנה דרך הבורסה ולהפוך לשותף זעיר בה.

ברגע הזה החברה גם עוברת שינוי סטטוס, מחברה פרטית לחברה ציבורית, והשוק הוא זה שקובע לה מחיר עדכני לפי ביקוש והיצע.

שיגור טיל פאלקון 9 מבית SpaceX בקייפ קנברל (צילום: חיל החלל של ארצות הברית @USSpaceForce)

חשוב להבין שהעושר של מאסק לא נמצא במזומן או בכספת, אלא על הנייר בלבד. הוא נגזר מהשווי של המניות שהוא מחזיק בחברות שלו.

נקודת המפתח היא SpaceX. אם החברה תונפק לפי שווי שמוערך בכ-1.75 עד 1.77 טריליון דולר, ומאסק מחזיק בכ-42 אחוז ממנה (בערך 4.8 מיליארד מניות), החלק שלו לבדו יכול להגיע לכ-688 מיליארד דולר, לפי הערכה של מחיר מניה סביב 135 דולר.

לזה מצטרפות החזקות נוספות. בטסלה, שבה הוא מחזיק בערך 12 אחוז, מדובר בכ-176 מיליארד דולר נוספים, לצד אופציות נוספות שמוערכות בכ-122 מיליארד דולר.

שילוב בין כל הרכיבים האלה מציב אותו באזור המספרים הדמיוניים הללו.

תכלס, מה הסכום?

ערב ההנפקה, הונו של מאסק מוערך בכ-813 עד 825 מיליארד דולר. הזינוק בשווי של SpaceX עם הפיכתה לציבורית מחר צפוי להזניק את הונו האישי אל מעבר לרף הטריליון דולר (1,000,000,000,000$).

בכך יהפוך מאסק לאדם העשיר ביותר שחי אי פעם, כשהוא מחזיק בהון הגבוה יותר מהתוצר הלאומי של מדינות כמו שבדיה או דרום אפריקה. מחר בערב, ה"מועדון של ארבעת הפסיקים" יקבל רשמית את החבר הראשון שלו.

אילון מאסקמניותעשיריםמיליארדריםסטארלינק

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