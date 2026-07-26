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אילון מאסק בתחזית מדהימה לעתיד: "חיסכון לפנסיה יהיה חסר משמעות"

אילון מאסק צופה שבינה מלאכותית תשנה את הכלכלה תוך עשור | תחזיות על רובוטים, שוק העבודה והשפעה על החברה האנושית (בעולם)

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איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

איל ההון אילון מאסק העריך בראיון כי בתוך כחמש שנים הבינה המלאכותית תהיה חכמה יותר מסך האינטליגנציה של כלל בני האדם, וכי בתוך עשור היא תשנה את הכלכלה באופן כה עמוק - עד שכסף וחיסכון לפנסיה יאבדו מחשיבותם.

במהלך הריאיון ל-The Economist אמר: "לא יהיה כמעט שום דבר שבינה מלאכותית לא תוכל לעשות טוב יותר מבני אדם, מלבד להיות אנושית".

לדבריו, העולם מתקדם לעבר "עידן של שפע מדהים", שבו כל אדם יוכל לקבל כמעט כל מה שירצה, כל עוד לא יתרחש אירוע קיצוני כמו מלחמת עולם.

מאסק הוסיף כי בתוך חמש שנים עשויים לפעול בעולם בין 100 מיליון למיליארד רובוטים דמויי אדם שיבצעו חלק ניכר מהעבודות, וכי הכלכלה עשויה להכפיל את גודלה בתוך שנים ספורות.

עם זאת, מומחים אחרים מזהירים כי לצד ההזדמנויות הגדולות, הבינה המלאכותית עלולה להביא לפגיעה נרחבת בשוק העבודה ולחייב חשיבה חדשה על חלוקת העושר, התעסוקה והכלכלה בעידן שבו מכונות יבצעו יותר ויותר משימות אנושיות.

טכנולוגיההייטקאילון מאסקבינה מלאכותיתמדע

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עידן הגאולה
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