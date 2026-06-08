אילון מאסק צפוי להפוך בקרוב לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של טריליון דולר. לפי הדיווחים, ב-12 ביוני (סוף השבוע הזה) צפויה הנפקה של SpaceX בבורסת נאסד״ק לפי שווי של כ-1.77 טריליון דולר.

על פי אותם דיווחים, מחיר המניה בהנפקה יעמוד על כ-135 דולר, והמהלך הזה עשוי לדחוף את שווי ההון האישי של מאסק מעל רף הטריליון דולר, רף שמעולם לא נחצה בעבר.

לפי הערכות שפורסמו, מאסק נכנס לתקופה הזו עם הון של כ-835 מיליארד דולר, כשהפער בינו לבין האדם השני בעושרו בעולם, לארי פייג’, עומד על יותר מ-500 מיליארד דולר.

שליטה אסטרטגית מלאה בחברה

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SpaceX נוסדה ב-2002. בתחילה היא חוותה כישלונות ראשונים משמעותיים, אך בהמשך הפכה לאחת מחברות החלל החשובות בעולם.

כיום היא מפעילה את מערכת הלוויינים סטארלינק עם מיליוני מנויים, משגרת טילים באופן תדיר באמצעות פלקון 9, ומפתחת את מערכת סטארשיפ שנחשבת לטיל החזק ביותר שנבנה אי פעם.

לפי הדיווחים, מבנה המניות של SpaceX מעניק למאסק שליטה כמעט מלאה בחברה גם לאחר ההנפקה, עם רוב גדול של זכויות ההצבעה, מה שמבטיח שליטה אסטרטגית מלאה למרות הפיכת החברה לציבורית. לצד זאת, ההנפקה צפויה להפוך גם בכירים נוספים בחברה למיליארדרים וליצור עושר משמעותי בקרב עובדים שהחזיקו מניות לאורך השנים.

עם זאת, חשוב לציין כי גם אם המספרים מתממשים, חלק גדול מההון של מאסק אינו נזיל אלא מבוסס על שווי מניות, כך שמדובר בעושר “על הנייר” שתלוי בשוק ההון ובשווי החברות בפועל.