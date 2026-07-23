כיכר השבת
"אין לנו מה לעשות בנידון"

איך הוא הגיע לשם? | חורך את הרשת: דב שחור תלוי על עמוד חשמל 

בתיעוד מארה"ב שחרך את הרשת נראה דוב שחור תלוי על עמוד חשמל באמצע הכביש | בסרטון שפורסם ניתן לשמוע את האיש מחייג למוקד ומדווח על הדב השחור, כשאלו עונים לו שאין להם מה לעשות בנידון | האירוע הסתיים במותו של בעל החיים (מעניין)  

| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תיעוד ויראלי ברשתות החברתיות מציג דוב שנתקע על ראש עמוד חשמל לצד כביש מהיר לאחר שטפס על תשתית החשמל. גורמי חיות בר אישרו מאוחר יותר כי הדוב מת בעקבות האירוע.

בסרטון שנחשף מהאירוע נשמע נהג המדווח על המחזה: "אני על כביש מהיר 56." המשיבה שואלת אותו "את מתקשרת לגבי דוב?" והוא משיב "כן."

השיחה נמשכת כאשר המשיבה מאשרת "כן, זה על עמוד החשמל" והנהג מוסיף "כן, זה בחיים." המשיבה מבקשת ממנו "כן, כן, פשוט תעזוב את זה."

בהמשך השיחה מסבירה המשיבה כי "כבר התקשרתי לדיג וחיות בר והם אמרו שאין שום דבר שהם יכולים לעשות. הם יכולים ללכת לירות בו, כמו להרדים אותו כדי להוריד אותו, אבל הוא יסיים... אם הם יעשו את זה אז הוא יפול ועלול לפגוע בעצמו, אז הם אמרו לי...".

ארצות הבריתדובים
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