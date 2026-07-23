איך הוא הגיע לשם? | חורך את הרשת: דב שחור תלוי על עמוד חשמל 

תיעוד ויראלי ברשתות החברתיות מציג דוב שנתקע על ראש עמוד חשמל לצד כביש מהיר לאחר שטפס על תשתית החשמל. גורמי חיות בר אישרו מאוחר יותר כי הדוב מת בעקבות האירוע.

בסרטון שנחשף מהאירוע נשמע נהג המדווח על המחזה: "אני על כביש מהיר 56." המשיבה שואלת אותו "את מתקשרת לגבי דוב?" והוא משיב "כן."

השיחה נמשכת כאשר המשיבה מאשרת "כן, זה על עמוד החשמל" והנהג מוסיף "כן, זה בחיים." המשיבה מבקשת ממנו "כן, כן, פשוט תעזוב את זה."

בהמשך השיחה מסבירה המשיבה כי "כבר התקשרתי לדיג וחיות בר והם אמרו שאין שום דבר שהם יכולים לעשות. הם יכולים ללכת לירות בו, כמו להרדים אותו כדי להוריד אותו, אבל הוא יסיים... אם הם יעשו את זה אז הוא יפול ועלול לפגוע בעצמו, אז הם אמרו לי...".