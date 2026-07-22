גבר ממחוז חנאן שבסין ניסה להימלט ממאסר בגין נהיגה בשכרות באמצעות זיוף מותו, אך התרמית נחשפה על ידי המשטרה.

לפי התביעה המקומית, האיש, שזוהה רק בשם משפחתו סי, נעצר בינואר אשתקד לאחר שנהג בשכרות. החוקרים גילו כי בעבר נתפס פעמיים נוספות כשהוא נוהג ללא רישיון ובשכרות, והוא שוחרר בערבות בזמן שהחקירה נמשכה. מחשש שיוטל עליו עונש מאסר, הוא החליט להיעלם.

ביוני אשתקד הוא ביים מוות ממנת יתר של סמים. לפי התביעה, סי רכש ארון קבורה, פיזר בבית בקבוקי תרופות ריקים, שכב ללא תנועה תוך שהוא עוצר את נשימתו, ואף השתמש באמצעי קירור כדי שגופו יהיה קר למגע.

אמו וסבתו טענו כי מת ממנת יתר, וכיסו את פניו בטענה ש"התעוותו". עוד באותו ערב נקבר הארון, בעוד סי נמלט בחשאי למחוז יונאן, מאות קילומטרים משם.

כשהמשטרה הגיעה למקום התעורר החשד, לאחר שהתברר כי הארון נרכש מראש. בנוסף, איש מלבד האם והסבתא לא ראה את הגופה.

לאחר בדיקת מצלמות אבטחה, נתוני טלפון ורישומי בנק, איתרו השוטרים את סי והוא נעצר באפריל השנה. בחודש שלאחר מכן נגזרו עליו חמישה חודשי מאסר וקנס של 20 אלף יואן (כ־3,000 דולר). גם נגד אמו וסבתו נפתחה חקירה בחשד שסייעו להסתיר עבריין.