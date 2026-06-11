כיכר השבת
בא לקושש קולות

מבוכה בברזיל: מכשול מפתיע מנע את הנשיא להיכנס לשכונת העוני

נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, נאלץ לבטל ברגע האחרון ביקור מתוכנן בקהילה | האירוע עורר סערה ציבורית והפך לסמל של הפערים החברתיים העמוקים במדינה (חדשות בעולם)

1תגובות
נשיא ברזיל על הגשר (צילום: מסך)

ביקורו של הנשיא לולה באזור המאוכלס בקהל תומכיו המובהק הופסק במפתיע, כאשר שיירת הנשיא הגיעה לנקודת המעבר המחברת את הקהילה לשאר האזור.

צוותי האבטחה שבדקו את השטח קבעו כי הגשר המאולתר, שהתושבים המקומיים חוצים בכל יום כדי להגיע לשירותים בסיסיים, אינו עומד בתקני הבטיחות הנדרשים למעבר המשלחת הנשיאותית בשל חשש מקריסה מבנית.

נשיא ברזיל על הגשר
נשיא ברזיל על הגשר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כתוצאה מכך, התקבלה החלטה להחזיר את השיירה על עקבותיה ולבטל את הביקור כדי למנוע סיכון לנשיא ולצוותו. ההחלטה הציתה דיון ציבורי נוקב בברזיל; מבקרים רבים ציינו כי המקרה הוא תמונה מראה לאי-השוויון החברתי, שבו תשתיות רעועות נחשבות למסוכנות עבור פקידי ממשל בכירים אך נותרות המציאות היומיומית של האזרחים הפשוטים.

מנגד, תומכי הנשיא הבהירו כי הביטול נבע אך ורק משיקולי אבטחה ופרוטוקול, שכן הגנה על חיי ראש המדינה היא עדיפות עליונה.

לשכת הנשיא צפויה לתכנן את הביקור מחדש במועד מאוחר יותר, ייתכן שלאחר שיבוצעו שיפורים בתשתיות הגישה לאזור, מה שהחזיר למרכז סדר היום את הצורך בהשקעה בתשתיות בסיסיות בפריפריה הברזילאית.

בחירותברזילעונילואיז אינסיו לולה דה סילבהנשיא ברזיל
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה הוא לא שלח את השוויגר לו קודם לעבור ולבחון את הבטיחות
קק יי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר