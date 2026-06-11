מבוכה בברזיל: מכשול מפתיע מנע את הנשיא להיכנס לשכונת העוני

ביקורו של הנשיא לולה באזור המאוכלס בקהל תומכיו המובהק הופסק במפתיע, כאשר שיירת הנשיא הגיעה לנקודת המעבר המחברת את הקהילה לשאר האזור.

צוותי האבטחה שבדקו את השטח קבעו כי הגשר המאולתר, שהתושבים המקומיים חוצים בכל יום כדי להגיע לשירותים בסיסיים, אינו עומד בתקני הבטיחות הנדרשים למעבר המשלחת הנשיאותית בשל חשש מקריסה מבנית.

כתוצאה מכך, התקבלה החלטה להחזיר את השיירה על עקבותיה ולבטל את הביקור כדי למנוע סיכון לנשיא ולצוותו. ההחלטה הציתה דיון ציבורי נוקב בברזיל; מבקרים רבים ציינו כי המקרה הוא תמונה מראה לאי-השוויון החברתי, שבו תשתיות רעועות נחשבות למסוכנות עבור פקידי ממשל בכירים אך נותרות המציאות היומיומית של האזרחים הפשוטים.

מנגד, תומכי הנשיא הבהירו כי הביטול נבע אך ורק משיקולי אבטחה ופרוטוקול, שכן הגנה על חיי ראש המדינה היא עדיפות עליונה.

לשכת הנשיא צפויה לתכנן את הביקור מחדש במועד מאוחר יותר, ייתכן שלאחר שיבוצעו שיפורים בתשתיות הגישה לאזור, מה שהחזיר למרכז סדר היום את הצורך בהשקעה בתשתיות בסיסיות בפריפריה הברזילאית.