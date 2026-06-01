יצוא כלי הרכב החשמליים מסין ממשיך להאיץ: בחודש אפריל 2026 נרשמה עלייה של כ-40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עם כ-278 אלף כלי רכב חשמליים (BEV) שנשלחו לשווקים ברחבי העולם. הנתונים, המבוססים על רישומי המכס הסיני, מדגישים את התחזקות מעמדה של סין כמעצמת רכב חשמלי עולמית - גם על רקע מתיחות סחר והטלת מכסים במערב.

מי שבלטה במיוחד היא ברזיל, שהפכה ליעד היצוא הגדול ביותר עבור כלי רכב חשמליים סיניים. היבוא למדינה זינק ב-221% והגיע ליותר מ-38 אלף יחידות בחודש אחד בלבד. מגמה זו משקפת אסטרטגיה ברורה של יצרניות כמו BYD להעמיק חדירה לשווקים מתעוררים, שבהם חסמי סחר נמוכים יותר בהשוואה לארצות הברית ואירופה. בסך הכול, היצוא לאמריקה הלטינית והקריביים טיפס בכ-80% והסתכם בכ-53 אלף רכבים.

במקביל, גם השווקים המסורתיים ממשיכים להציג ביקושים חזקים. אסיה נותרה היעד הגדול ביותר מבחינת היקף, עם יותר מ-110 אלף כלי רכב חשמליים - עלייה של כ-20% בשנה. אירופה רשמה צמיחה של 36% לכ-84 אלף יחידות, כאשר היצוא למדינות האיחוד האירופי בלבד עלה ב-41%. זאת למרות מכסים נוספים שהטיל האיחוד על רכבים חשמליים מתוצרת סין. לפי נתוני Dataforce, מותגים סיניים כבר אחראים ליותר מ-15% ממכירות הרכב החשמלי באירופה - נתון שיא המעיד על שינוי מבני בשוק.

הזינוק ביצוא הרכבים החשמליים משתלב במגמה רחבה יותר בענף הרכב הסיני. לפי איגוד יצרני הרכב של סין, יצוא כלל רכבי הנוסעים זינק בכ-85% באפריל לכ-796 אלף יחידות, בעוד יצוא רכבי "אנרגיה חדשה" - הכוללים גם רכבים היברידיים נטענים - קפץ ביותר מ-120% והגיע לכ-420 אלף יחידות. כבר בחודש מרץ נרשם שיא קודם, כאשר יצוא משולב של רכבים חשמליים והיברידיים יותר מהכפיל את עצמו.

ברקע, עליית מחירי הנפט והמתיחות הגיאופוליטית, בין היתר סביב איראן, ממשיכות לתדלק את הביקוש העולמי לאלטרנטיבות חשמליות. עם זאת, קצב ההתרחבות המהיר של סין מעורר גם שאלות לגבי תגובת הנגד האפשרית מצד מדינות מערביות - בין אם באמצעות מכסים נוספים ובין אם באמצעות עידוד ייצור מקומי שיתחרה ביבוא הסיני.

כך או כך, נכון לעכשיו, נראה כי היצרניות הסיניות לא מאטות - אלא דווקא מאיצות את חדירתן לשווקים הגלובליים - מבלי להוריד רגל מהגז.