בהלה בפארק: כך הגיבו הדובים לרחפן שהטריד את מנוחתם | צפו 

מבקרים בפארק הלאומי ילוסטון תיעדו רחפן שטס מעל דובת גריזלי ושני גוריה, בניגוד לחוקי הפארק האוסרים הפעלת רחפנים.

האירוע התרחש סמוך לשביל אגם גריזלי, כאשר הדובים נראו מתרחקים מהרחפן שעקב ואף ריחף מעליהם. באחד הרגעים אחד הדובים נבהל כאשר הרחפן התרומם לפתע לגובה.

דון ג'ונסון, שתיעד את המקרה, סיפר: "לא הבנתי בכלל שאני מצלם את הרחפן עד שצפיתי בסרטון". לדבריו, המבקרים במקום החלו לצעוק: "יש רחפן! של מי הרחפן הזה?".

הסרטון שפרסם ברשתות החברתיות זכה לכ-150 אלף צפיות. ג'ונסון אמר כי לא הצליח לזהות את מפעיל הרחפן והוסיף: "הלוואי שהיו תופסים אותו".

דוברת הפארק לינדה ורס מסרה כי הנהלת ילוסטון לא הייתה מודעת לאירוע בזמן פניית כלי התקשורת.

בפארקים הלאומיים בארצות הברית חל איסור על הפעלת רחפנים מאז 2014, בין היתר בשל הפרעה לבעלי חיים וסיכון למבקרים. הרשויות מזכירות כי הטרדת חיות בר אסורה, וכי יש לשמור מרחק משמעותי מדובים, זאבים ופומות.