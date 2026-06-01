כיכר השבת
המכונה מול החיה

בהלה בפארק: כך הגיבו הדובים לרחפן שהטריד את מנוחתם | צפו 

מבקרים בפארק הלאומי ילוסטון תיעדו רחפן שטס מעל דובת גריזלי ושני גוריה, בניגוד לחוקי הפארק | דוברת הפארק מסרה כי הנהלת ילוסטון לא הייתה מודעת לאירוע (מעניין)

תיעוד הרחפן מפחיד את הדובים
תיעוד הרחפן מפחיד את הדובים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מבקרים בפארק הלאומי ילוסטון תיעדו רחפן שטס מעל דובת גריזלי ושני גוריה, בניגוד לחוקי הפארק האוסרים הפעלת רחפנים.

האירוע התרחש סמוך לשביל אגם גריזלי, כאשר הדובים נראו מתרחקים מהרחפן שעקב ואף ריחף מעליהם. באחד הרגעים אחד הדובים נבהל כאשר הרחפן התרומם לפתע לגובה.

דון ג'ונסון, שתיעד את המקרה, סיפר: "לא הבנתי בכלל שאני מצלם את הרחפן עד שצפיתי בסרטון". לדבריו, המבקרים במקום החלו לצעוק: "יש רחפן! של מי הרחפן הזה?".

הסרטון שפרסם ברשתות החברתיות זכה לכ-150 אלף צפיות. ג'ונסון אמר כי לא הצליח לזהות את מפעיל הרחפן והוסיף: "הלוואי שהיו תופסים אותו".

דוברת הפארק לינדה ורס מסרה כי הנהלת ילוסטון לא הייתה מודעת לאירוע בזמן פניית כלי התקשורת.

בפארקים הלאומיים ב חל איסור על הפעלת רחפנים מאז 2014, בין היתר בשל הפרעה לבעלי חיים וסיכון למבקרים. הרשויות מזכירות כי הטרדת חיות בר אסורה, וכי יש לשמור מרחק משמעותי מדובים, זאבים ופומות.

ארה"ברחפןפארקבעלי חייםדוב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר