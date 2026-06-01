כיכר השבת
לבנון סוערת

הסרטון הימני שחצה את הגבול: ה"ביביסט" מלבנון מסעיר את הרשת

סרטון "הוידוי" הוויראלי של נתניהו, שזכה למיליוני צפיות ושיתוף מאילון מאסק, הוליד גרסה לבנונית מפתיעה ומעוררת תקווה | צעירים שיעים בלבנון אימצו את הפורמט כדי לשלוח מסר אמיץ של שלום והתנערות משלטון הטרור של חיזבאללה (חדשות בארץ)

הכול התחיל בסרטון הומוריסטי שפרסם לקראת חג השבועות. בסרטון נראה צעיר ישראלי ש"מתנצל" בפני הוריו כשהוא מכריז: "אבא, אמא, אני ביביסט". המהלך הפך לוויראלי במיוחד לאחר שזכה לשיתוף מצד המיליארדר אילון מאסק וחצה את רף 30 מיליון הצפיות תוך ימים ספורים. אולם, התופעה לא נעצרה בגבולות ישראל.

בימים האחרונים עלתה לרשת גרסה לבנונית מפתיעה לסרטון, שהפכה לוויראלי ביותר בעולם הערבי. בגרסה הזו, הצעירים השיעים ב משתמשים באותו פורמט בדיוק כדי להביע את מחאתם נגד המציאות הפוליטית בארצם.

הסרטון בגרסה הלבנונית
הסרטון בגרסה הלבנונית

במרכז הסרטון הלבנוני עומד צעיר המודיע להוריו השיעים על שינוי דרמטי בעמדותיו. הציטוטים מתוך הסרטון חושפים תעוזה יוצאת דופן: "אבא, אמא, אני תומך במדינת לבנון ובשלום עם ישראל!". הצעירים הללו מצהירים כי הם מאמינים ב"תרבות החיים" ותומכים בהקמת מדינה חזקה בלבנון.

המסר בסרטון הוא של התנערות מההנהגה הדתית והצבאית הקיצונית. הצעירים מצהירים כי הם "דוחים ללכת בעיוורון" ואינם מוכנים עוד "לגרור את רגליהם מאחורי המנהיגים ולובשי הטורבנים".

תחת האשטאגים חריפים כמו "ארגון מחוץ לחוק", הסרטון הזה מסמן תופעה חדשה של צעירים שיעים שבוחרים להשמיע קול אחר, אמיץ ומפתיע, דווקא דרך טרנד ויראלי שהתחיל בירושלים.

בנימין נתניהוחיזבאללההליכודלבנוןאילון מאסקביביסטים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

