הסרטון הימני שחצה את הגבול: ה"ביביסט" מלבנון מסעיר את הרשת

הכול התחיל בסרטון הומוריסטי שפרסם ראש הממשלה נתניהו לקראת חג השבועות. בסרטון נראה צעיר ישראלי ש"מתנצל" בפני הוריו כשהוא מכריז: "אבא, אמא, אני ביביסט". המהלך הפך לוויראלי במיוחד לאחר שזכה לשיתוף מצד המיליארדר אילון מאסק וחצה את רף 30 מיליון הצפיות תוך ימים ספורים. אולם, התופעה לא נעצרה בגבולות ישראל.

בימים האחרונים עלתה לרשת גרסה לבנונית מפתיעה לסרטון, שהפכה לוויראלי ביותר בעולם הערבי. בגרסה הזו, הצעירים השיעים בלבנון משתמשים באותו פורמט בדיוק כדי להביע את מחאתם נגד המציאות הפוליטית בארצם.

במרכז הסרטון הלבנוני עומד צעיר המודיע להוריו השיעים על שינוי דרמטי בעמדותיו. הציטוטים מתוך הסרטון חושפים תעוזה יוצאת דופן: "אבא, אמא, אני תומך במדינת לבנון ובשלום עם ישראל!". הצעירים הללו מצהירים כי הם מאמינים ב"תרבות החיים" ותומכים בהקמת מדינה חזקה בלבנון.

הם זוכרים אתכם: העורבים שלא שוכחים פנים ומעבירים את הטינה לדור הבא דני שפיץ | 11:47

המסר בסרטון הוא של התנערות מההנהגה הדתית והצבאית הקיצונית. הצעירים מצהירים כי הם "דוחים ללכת בעיוורון" ואינם מוכנים עוד "לגרור את רגליהם מאחורי המנהיגים ולובשי הטורבנים".

תחת האשטאגים חריפים כמו "ארגון חיזבאללה מחוץ לחוק", הסרטון הזה מסמן תופעה חדשה של צעירים שיעים שבוחרים להשמיע קול אחר, אמיץ ומפתיע, דווקא דרך טרנד ויראלי שהתחיל בירושלים.