גדי איזנקוט | מתוך סרטון הקמפיין ( צילום: פלאש 90 - מסך )

הרוחות במערכת הפוליטית סוערות בעקבות חילופי סרטוני קמפיין בין ראש הממשלה נתניהו ליו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט. ראשיתה של הסערה בסרטון הומוריסטי שפרסם נתניהו לקראת חג השבועות, בו נראה צעיר "מתוודה" בפני הוריו כי הוא "ביביסט". הסרטון, שהסתיים במסר: חפשו בגוגל ביביסט, לא חצי בן אדם, הפך לוויראלי במיוחד לאחר שזכה לשיתוף מצד המיליארדר אילון מאסק וחצה את רף 30 מיליון הצפיות בתוך ימים ספורים.

בתגובה, בחר גדי איזנקוט לפרסם סרטון תגובה שנוי במחלוקת המציג בתים שרופים ממרחץ הדמים של השבעה באוקטובר, על רקע הפסקול של סרטון נתניהו. הסרטון נחתם בכיתוב: "חפשו בגוגל – ה-7 באוקטובר". המהלך עורר כמובן ביקורת ציבורית נוקבת. בין המבקרים החריפים ביותר היו משפחות שכולות מ"פורום דין צדק", שיצאו בסרטון תגובה נגד איזנקוט. המשפחות, שאיבדו את יקיריהן בטבח, הביעו זעזוע מהשימוש הפוליטי באסון הלאומי. "גדי איזנקוט, איך אתה לא מתבייש? ראיתי את הסרטון הזה והלב שלי התהפך", הטיח אחד האבות השכולים שאיבד את בנו בשבעה באוקטובר.

רגע החטיפה של בר קופרשטיין

אתה הקונספציה

המשפחות תקפו את איזנקוט על חלקו במחדל, בהיותו רמטכ"ל לשעבר ודמות מרכזית בדרג הביטחוני לאורך שנים. "איך אדם שהיה בלב הקונספציה מרשה לעצמו להשתמש בה בשביל קמפיין?", שאלה אחות שכולה. "גדי, לא היית מהצד. היית רמטכ"ל, היית חלק מהדרג שיצא במשך שנים מתפיסת ההכלה... את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו".

הביקורת התמקדה בכך שאיזנקוט, לטענתן, מעדיף את דף המסרים הפוליטי על פני רגישות למשפחות. "מי שבאמת רואה את כל העם לא משתמש באסון בשביל סרטון בחירות", המשפחות הוסיפו: "השבעה באוקטובר הוא לא תפאורה לקמפיין, והשכול שלנו הוא לא כלי פוליטי בשביל מי שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה".