כיכר השבת
"אתה לב הקונספציה" 

"איפה הבושה, גדי?": המשפחות השכולות במתקפה נגד ניצול הטבח לקמפיין בחירות

מערכת הבחירות 2026 נפתחה בסערה עם סרטונים ויראליים שהציתו את הרשת וגררו תגובות קשות מימין ומשמאל | בעוד סרטון "הביביסטים" זכה לשיתוף של אילון מאסק, תגובתו של גדי איזנקוט עוררה זעם בקרב משפחות שכולות שחשו כי כאבן הפך לכלי ניגוח פוליטי (חדשות בארץ)

3תגובות
גדי איזנקוט | מתוך סרטון הקמפיין (צילום: פלאש 90 - מסך)

הרוחות במערכת הפוליטית סוערות בעקבות חילופי סרטוני קמפיין בין ראש הממשלה נתניהו ליו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט. ראשיתה של הסערה בסרטון הומוריסטי שפרסם נתניהו לקראת חג השבועות, בו נראה צעיר "מתוודה" בפני הוריו כי הוא "ביביסט". הסרטון, שהסתיים במסר: חפשו בגוגל ביביסט, לא חצי בן אדם, הפך לוויראלי במיוחד לאחר שזכה לשיתוף מצד המיליארדר אילון מאסק וחצה את רף 30 מיליון הצפיות בתוך ימים ספורים.

בתגובה, בחר גדי איזנקוט לפרסם סרטון תגובה שנוי במחלוקת המציג בתים שרופים ממרחץ הדמים של , על רקע הפסקול של סרטון נתניהו. הסרטון נחתם בכיתוב: "חפשו בגוגל – ה-7 באוקטובר". המהלך עורר כמובן ביקורת ציבורית נוקבת.

בין המבקרים החריפים ביותר היו משפחות שכולות מ"פורום דין צדק", שיצאו בסרטון תגובה נגד איזנקוט. המשפחות, שאיבדו את יקיריהן בטבח, הביעו זעזוע מהשימוש הפוליטי באסון הלאומי. "גדי איזנקוט, איך אתה לא מתבייש? ראיתי את הסרטון הזה והלב שלי התהפך", הטיח אחד האבות השכולים שאיבד את בנו בשבעה באוקטובר.

רגע החטיפה של בר קופרשטיין

אתה הקונספציה

המשפחות תקפו את איזנקוט על חלקו במחדל, בהיותו רמטכ"ל לשעבר ודמות מרכזית בדרג הביטחוני לאורך שנים. "איך אדם שהיה בלב הקונספציה מרשה לעצמו להשתמש בה בשביל קמפיין?", שאלה אחות שכולה. "גדי, לא היית מהצד. היית רמטכ"ל, היית חלק מהדרג שיצא במשך שנים מתפיסת ההכלה... את הרעיון שאפשר לנהל את חמאס במקום להכריע אותו".

הביקורת התמקדה בכך שאיזנקוט, לטענתן, מעדיף את דף המסרים הפוליטי על פני רגישות למשפחות. "מי שבאמת רואה את כל העם לא משתמש באסון בשביל סרטון בחירות", המשפחות הוסיפו: "השבעה באוקטובר הוא לא תפאורה לקמפיין, והשכול שלנו הוא לא כלי פוליטי בשביל מי שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר בתולדות המדינה".

צה"לקמפייןטבח שמחת תורהגדי איזנקוטאילון מאסקמשפחות שכולות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
נו באמת - והמבין יבין - שיעשה טובה!
אוראל
2
תגידו, אתם עדיין עיזים עוורות שהולכות אחרי ביבי? לגבי אייזנקוט. הבן שלו ז"ל נתן למשינה יותר מילדים אחרים במיאמי... מה שמביך זו הכתבה הזאת...
התחלתם לרדוף טת אייזנקוט?
1
האיש שהרס את צבא היבשה של צה"ל - לכלא מיד.
אסיר עולם התורה בתאילנד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר