סערת סרטון "הביביסטים" שהעלה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות החברתיות לקראת חג השבועות, ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית. כזכור, בסרטון המדובר נראה בחור צעיר המתוודה בפני הוריו כי הוא תומך נתניהו ("ביביסט"), בעוד הוריו מתקשים לקבל את הבשורה.

הסרטון עורר ביקורת ציבורית רבה וגרר תגובות מעורבות מימין ומשמאל, כאשר רבים האשימו את ראש הממשלה בליבוי השסע והקיטוב. היום חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד התייחסה לסרטון והסבירה מדוע, לשיטתה, מדובר בהצגת המציאות כפי שהיא.

בראיון לערוץ 14, פתחה ח"כ גוטליב בהתייחסות לשיטת הבחירות הנהוגה בישראל ואמרה: "איזה מזל שהבחירות לכנסת הן בחירות חשאיות. כי הסקרים יכולים לדבר מה שהם רוצים, אבל יש ימנים רבים ורוב העם הזה הוא ימני".

בהמשך הציגה תזה לפיה קיים ציבור רחב של אנשי ימין החוששים להביע את עמדתם בפומבי: "יש הרבה מאוד אנוסים, אנוסים! ימנים אנוסים ממש וממש בהחבא. אני רואה את זה כל הזמן".

חברת הכנסת שיתפה בחוויותיה האישיות ממפגשים עם הציבור במקומות שונים בארץ, הממחישים לטענתה את הפחד שבו שרויים תומכי הימין במרחב הציבורי והתעסוקתי. "אני מסתובבת בכל מיני מעוזים שנחשבים להראות לדוגמה מעוז שמאל, ואנשים אומרים לי בשקט בשקט שהם איתי, וכל הכבוד לי, ושתמשיכי ככה, ואנחנו מאחורייך אבל לא יכולים להגיד כי לא יקדמו אותנו", תיארה גוטליב והוסיפה: "זה מגיע למצב שיש מקומות של אנשים שמכירים אותי, ובסיטואציות של עבודה, הם לא יפתחו איתי שום שיחה כדי שלא יחשבו שהם קשורים אליי".

למרות התיאור הקודר של מעמד אנשי הימין באותם מעוזים, גוטליב ביקשה להבהיר כי בקלפי התמונה משתנה לחלוטין, וכי הסרטון של נתניהו הצליח לגעת בנקודה רגישה ואמיתית. "ובכן בקלפי – הימין בשלטון, והימין יהיה בשלטון. והסרטון הזה הוא דוגמה קטנה, ניצחת וכל כך מקורית בגאוניות להחצין החוצה את העובדה שאתם חושבים שימין הוא נחות. איננו נחותים!".

את דבריה חתמה חברת הכנסת גוטליב בפנייה ישירה וישירה לקהל התומכים, כשהיא מציבה את עצמה כדוגמה למי שאינה חוששת לעמוד על עקרונותיה, וקוראת להם להפסיק להתחבא. "אני ימנית גאה", הצהירה, "ואני אומרת לכולכם: היו ימנים גאים, ימנים גאים! אל תהיו במקומות המוחבאים והמושתקים האלה".