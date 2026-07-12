הזהב שנעלם: חיים לייב קפלן בחקירה על הונאת 200 מיליון

אילוסטרציה ( צילום: נתי שוחט\פלאש90 )

הבועה התפוצצה: רשות ניירות ערך פתחה היום (רביעי) בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים ליב קפלן, בפרשה שמסעירה את המגזר החרדי ומעלה חשדות כבדים לביצוע שורה של עבירות כלכליות חמורות. קפלן, שפעל במשך שנים תחת המותג YMG Gold Mining, מואשם בניהול מערך הונאה משומן שגבה, על פי החשד, מחיר יקר ממאות משקיעים.

החשדות נגד קפלן ושותפיו – באמצעות חברות "לקח השקעות" ו-"Dakaria Investments" – חמורים ורחבים: החל מביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף, דרך עבירות מרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה, ועד הלבנת הון. שיטת ה"הכפלת ההשקעה" מאחורי המיזם עמדה הבטחה מפתה במיוחד: השקעה במיזם כריית זהב באתיופיה עם הבטחה מפורשת להכפלת הכסף בתוך ארבע שנים בלבד. על פי ממצאי הרשות, השיטה הייתה קלאסית ומסוכנת. בין השנים 2018 ל-2026 גויסו מעל 200 מיליון ש"ח מ-219 משקיעים, כאשר בפועל, קפלן השתמש בכספי המשקיעים החדשים כדי להחזיר כספים למלווים ותיקים יותר – דפוס פעולה המאפיין את הונאות הפונזי המסוכנות ביותר. "שלום, באתי לעבודה": פלסטיני ניסה לשקר על בעל המסעדה בתל אביב דניאל הרץ | 16:48 הטעיית המשקיעים הייתה מתוחכמת: קפלן הציג מצגי שווא בנוגע להתקדמות העבודות במכרה, תוך שהוא חורג באופן בוטה מההרשאות שניתנו לו לשימוש בכספים שהופקדו בידיו. כידוע, רבים מהמשקיעים היו אברכים מהקהילה הליטאית בשכונת רמות בירושלים ובמודיעין עילית, שחלקם אף שיעבדו את דירתם היחידה כדי להצטרף להשקעה.

הראיון מתוך התוכנית 'דבר ראשון' ( אבי לודמיר )

הזלזול בחוק

הדרמה הגיעה לשיא ב-1 בפברואר 2026. רשות ניירות ערך הגישה לקפלן דרישה חד-משמעית לעצור לאלתר את פעילות גיוס המשקיעים, לאחר שזיהתה כי מדובר בהצעה ללא תשקיף. אולם, החשד המטריד ביותר שעלה היום הוא שקפלן בחר להתעלם מההנחיות הרשמיות, והמשיך במסע הגיוסים גם לאחר שהתבקש להפסיק.

במהלך החקירה הגלויה, חוקרי הרשות עיכבו את קפלן לחקירה ופשטו על משרדי החברה. על פי הדיווחים, היקף הכספים שגויס עשוי להגיע לכ-250 מיליון שקל, כאשר לחלק מהמשקיעים הוצעו תשואות גבוהות והם אף נטלו הלוואות ושיעבדו דירות לצורך ההשקעה.

סימי ספולטר בראיון סימי ספולטר בראיון 10 10 0:00 / 16:09

הדרמה האנושית

מעבר לעבירות הכלכליות, הפרשה חושפת דרמה אנושית קשה. עשרות משפחות חרדיות, שהאמינו בהבטחות למכרות זהב שיהפכו אותם למיליונרים, מוצאות עצמן כעת בפני שוקת שבורה ובסכנת איבוד קורת הגג שלהם. יצוין כי חלק מהמשקיעים גויסו באמצעות אנשים מוכרים מהקהילה, שנחשבו לאמינים ויקרים, מה שהקשה עוד יותר על זיהוי הסכנה.

הרשות בודקת חשדות בנוגע לאופן גיוס הכספים, להצגת שווי המיזם ולשאלה האם כספים ממשקיעים חדשים שימשו לתשלום התחייבויות למשקיעים קודמים. בינואר הזהירה הרשות מפני השקעות שאינן מפוקחות ומגיוסים ללא תשקיף מאושר.

כעת, עם פתיחת החקירה הגלויה, נשאלת השאלה הגדולה: האם יימצאו כספי המשקיעים, או שההבטחה ל"זהב מאתיופיה" תישאר רק זיכרון כואב למי שביקשו להשקיע את כספם