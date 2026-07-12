משטרת ישראל ערכה היום (ראשון) פשיטה ממוקדת של כוחות הביטחון בלב חברון. זאת במסגרת המשך חקירת פרשיית גניבת הטלפונים רחבת ההיקף, אשר עלתה לכותרות לפני שבועות ספורים בעקבות מעצר דרמטי של חשוד פלסטיני שניסה להימלט בתוך קניון מרכזי בתל אביב. את הפעילות ביצעו הבוקר בלשי תחנת חברון ממרחב יהודה, יחד עם לוחמי חטמ"ר יהודה של צה"ל, בעיירה דהרייה שבדרום הר חברון.

הכוחות פשטו על בית עסק לממכר טלפונים סלולריים, אשר על פי החשד והערכת גורמי החקירה, שימש כחוליה המרכזית בשרשרת ההפצה – מעין מעבדה מתוחכמת בתחום 'הלבנת' והכשרת המכשירים שנגנבו מאזרחים ומבלים ברחבי גוש דן ותל אביב. כזכור, ראשיתה של הפרשה במרדף סוער לעיני העוברים והשבים בתל אביב, אז נעצר חשוד בשנות ה-30 לחייו, תושב דהרייה. בעקבות מידע מודיעיני מדויק שגיבש רכז המודיעין של תחנת חברון, הצליחו החוקרים להגיע אל "מפקדת הרכוש הגנוב" של הכנופייה בתוך העיירה הפלסטינית.

במהלך הפעילות המבצעית והחיפוש בחנות, גילו הכוחות חדר אחורי מוסתר. על פי החשד, חדר זה שימש את חברי הכנופייה כתחנת 'קליטה', פירוק ושינוי זהות של מכשירים סלולריים שנגנבו ישירות מכיסיהם של מבלים במרכזי קניות, נופשים בחופי הרחצה, ואף מחיילים שיצאו לחופשה מהלחימה. בתוך המעבדה אותרו ונתפסו עשרה מכשירי טלפון סלולרי מתקדמים החשודים כגנובים, לצד ציוד טכנולוגי וכרטיסי סים.

במקום נעצרו שני חשודים נוספים, תושבי העיירה בשנות ה-20 לחייהם, אשר על פי החשד הפעילו את המעבדה וניהלו את קבלת הסחורה הגנובה מהשטח. השניים נאזקו והועברו להמשך חקירה ממושכת בתחנת המשטרה בחברון, במטרה לחשוף מעורבים נוספים ברשת ומקומות מסתור נוספים של רכוש גנוב. חקירת המשטרה בפרשה נמשכת ומקבלת תעדוף גבוה.

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בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ניתן לראות את הרגעים הדרמטיים של הפשיטה במרכז העיירה דהרייה. הסרטון נפתח בהגעתם של רכבי שטח ממוגנים ורכבי משטרה של משמר הגבול, מתוכם פורקים לוחמים חמושים עטויי מסכות פנים וציוד מגן מלא, המאבטחים את האזור ומגיעים אל פתח חנות הטלפונים הסלולריים.

בהמשך התיעוד נראים השוטרים בתוך החנות המודרנית, כשהם סורקים את דלפקי התצוגה העמוסים באביזרים. אחד הבלשים נראה כשהוא מחרים ומכניס לתוך שקית שורה ארוכה של מכשירים סלולריים חשודים שנמצאו במקום. המצלמה מתעדת מקרוב את השוטרים כשהם פותחים מגירות בחדר אחורי ומגלים ערמות של כרטיסי סים וכרטיסי גירוד סלולריים מוסתרים. בסיום הסרטון, נראים כוחות הביטחון כשהם מובילים את אחד החשודים, שעיניו מכוסות בפלנלית וידיו אזוקות באזיקונים, מחוץ למבנה לעבר רכב המעצר הממוגן, בלב רחוב סואן בעיירה.