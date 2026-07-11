אימה בנחלאות: צעיר בן 19 נרצח בדקירות בשבת

ניצב משנה, אנדריי קוטוזוב על חקירת הרצח בנחלאות - צילום: משטרת ישראל ניצב משנה, אנדריי קוטוזוב על חקירת הרצח בנחלאות | צילום: צילום: משטרת ישראל 10 10 0:00 / 0:42

צהריים רגועים בשכונת נחלאות בירושלים הפכו הבוקר (ראשון) לזירת פשע מזעזעת, כאשר צעיר בן 19 נרצח בדקירות אנושות בתוך דירה באזור. למרות מאמצי ההחייאה הנואשים של צוותי מגן דוד אדום, הרופאים בבית החולים שערי צדק נאלצו לקבוע את מותו.

על פי הנמסר מדוברות מד"א, חובשים ופרמדיקים הוזעקו למקום ומצאו את הצעיר כשהוא סובל מפציעות דקירה קשות ביותר. הוא פונה במהירות לבית החולים תוך ניסיונות החייאה, אך למרבה הצער מצבו הורע והוא נפטר זמן קצר לאחר מכן. במקביל, גורמי הרפואה דיווחו על פצוע נוסף שנדקר בידו ופונה לקבלת טיפול.

מזירת הרצח ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )