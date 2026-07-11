אימה בנחלאות: צעיר בן 19 נרצח בדקירות בשבת

צהריים רגועים בשכונת נחלאות בירושלים הפכו הבוקר (ראשון) לזירת פשע מזעזעת, כאשר צעיר בן 19 נרצח בדקירות אנושות בתוך דירה באזור. למרות מאמצי ההחייאה הנואשים של צוותי מגן דוד אדום, הרופאים בבית החולים שערי צדק נאלצו לקבוע את מותו.
על פי הנמסר מדוברות מד"א, חובשים ופרמדיקים הוזעקו למקום ומצאו את הצעיר כשהוא סובל מפציעות דקירה קשות ביותר. הוא פונה במהירות לבית החולים תוך ניסיונות החייאה, אך למרבה הצער מצבו הורע והוא נפטר זמן קצר לאחר מכן. במקביל, גורמי הרפואה דיווחו על פצוע נוסף שנדקר בידו ופונה לקבלת טיפול.
מפקד המחוז בזירה: "מצוד אחר החשודים"
שוטרי תחנת לב הבירה הגיעו לזירה תוך זמן קצר והחלו בבידוד האזור. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, נצפה בזירה כשהוא מקיים הערכת מצב דחופה עם פיקוד המרחב ומנחה את כוחות החקירה.
חוקרי המז"פ (מחלקה לזיהוי פלילי) עמלו שעות ארוכות בשטח על איסוף ממצאים וראיות פורנזיות שעשויים להוביל אל הרוצחים. החקירה, שמוגדרת כרגע בראשיתה, הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון, שמנהלת כעת סריקות נרחבות לאיתור חשודים במעורבות ברצח.
על פי ההערכות הראשוניות של המשטרה, הרקע לאירוע הוא פלילי, והחשד הוא שמדובר בחיסול חשבונות או עימות אלים שהסתיים בטרגדיה.
שכונה במתיחות
שכונת נחלאות, הידועה בסמטאותיה הציוריות, עוברת בתקופה האחרונה תקופה מורכבת. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, תושבי השכונה מכלל המגזרים מתמודדים עם פגיעה קשה באיכות החיים בשל התקהלויות רבות בשעות הלילה המאוחרות.
רק לפני מספר ימים התרחשו עימותים אלימים בשכונה במסגרת מחאות על פתיחת בית קפה בשבת, כאשר מפגינים חסמו צירים ושוטרים הותקפו. המתיחות בין הציבורים השונים בשכונה ממשיכה להסלים.
המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהפצת שמועות ולהעביר כל מידע רלוונטי לחוקרים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.
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