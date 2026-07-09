"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפו
הסלמה במפרץ: ירדן יירטה טילים מאיראן | סערת נאמנות ראש השב"כ לקראת הבחירות | התקפלות חרדית בחוק יסוד לימוד תורה | צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר | תיעוד מטריד: הטרדת אישה חרדית בבני ברק |ח"כ אושר שקלים תוקף את הנשיא | סערה בעקבות דבריו של ניסים ואטורי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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