כותרות היום בכיכר בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפו הסלמה במפרץ: ירדן יירטה טילים מאיראן | סערת נאמנות ראש השב"כ לקראת הבחירות | התקפלות חרדית בחוק יסוד לימוד תורה | צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר | תיעוד מטריד: הטרדת אישה חרדית בבני ברק |ח"כ אושר שקלים תוקף את הנשיא | סערה בעקבות דבריו של ניסים ואטורי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:37