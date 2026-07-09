כיכר השבת
כותרות היום בכיכר 

בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפו

הסלמה במפרץ: ירדן יירטה טילים מאיראן | סערת נאמנות ראש השב"כ לקראת הבחירות | התקפלות חרדית בחוק יסוד לימוד תורה | צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר | תיעוד מטריד: הטרדת אישה חרדית בבני ברק |ח"כ אושר שקלים תוקף את הנשיא | סערה בעקבות דבריו של ניסים ואטורי | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוצה"למשטרהחרדיםארה"בדונלד טראמפמזג האוויריוסי סרגובסקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר