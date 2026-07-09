כיכר השבת
כך הגיבה המשטרה

מזעזע: שוטרת תועדה נוהגת תוך כדי צילום בסמארטפון; חברתה רכבה ללא קסדה

שתי שוטרות סיור תועדו נוהגות בקלות דעת קיצונית תוך שאחת מהן מתעדת את ההתנהגות הבלתי נסבלת | התיעוד שהגיע לעיתונאי דניאל עמרם הצליח לזעזע את הרשת | המשטרה: "המפכ"ל רואה את האירוע בחומרה" (משטרה) 

(צילום מסך מתוך הסרטון שפרסם דניאל עמרם)

שתי שוטרות סיור זעזעו את הרשת לאחר שתועדו מתנהגות בקלות דעת קיצונית ובניגוד לחוקי התנועה באופן המסכן את משתמשי הדרך.

בסרטון שפרסם העיתונאי דניאל עמרם, נראית שוטרת סיור נוהגת ברכב מבצעי, בזמן שהיא מתעדת בסמארטפון שלה שוטרת אחרת הרכובה על אופניים ללא קסדה.

מידי פעם, השוטרת זורקת מבט לכיוון הכביש תוך שהיא מצחקקת על חברתה השוטרת הנוהגת ללא קסדה.

נראה כי התיעוד שהגיע לידי עמרם צולם על ידי שוטר אחר שישב בניידת באותו זמן, לא ברור כיצד הסרטון הפנימי הגיע לידי העיתונאי.

הגיבה לידיעה:

מפכ”ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי: “לא נאפשר התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי משטרת ישראל. כל אירוע שבו עולה חשד להתנהגות בלתי הולמת ייבדק ביסודיות, ובמקרים המתאימים נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו, לרבות צעדים משמעתיים, מינהליים ואף במישור התעבורתי. הציבור מצפה מאיתנו לסטנדרט גבוה של מקצועיות, אחריות ודוגמה אישית.”

מפכ”ל המשטרה עודכן אודות הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית התנהגות בלתי הולמת לכאורה.

המפכ”ל רואה את האירוע בחומרה, והנחה את הגורמים המוסמכים לפעול באופן מיידי במישור המשמעתי, לרבות בחינת השעיית השוטרות המעורבות מפעילות מבצעית, עד להשלמת הבירור.

מפכ”ל המשטרה הדגיש כי משטרת ישראל מצפה מכלל משרתיה להתנהגות מקצועית, מכבדת וערכית בכל עת, וכי כל חריגה מהנורמות המצופות תטופל בנחישות וללא פשרות."

משטרהשוטרתטלפון בנהיגה

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