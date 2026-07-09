שתי שוטרות סיור זעזעו את הרשת לאחר שתועדו מתנהגות בקלות דעת קיצונית ובניגוד לחוקי התנועה באופן המסכן את משתמשי הדרך.

בסרטון שפרסם העיתונאי דניאל עמרם, נראית שוטרת סיור נוהגת ברכב מבצעי, בזמן שהיא מתעדת בסמארטפון שלה שוטרת אחרת הרכובה על אופניים ללא קסדה.

מידי פעם, השוטרת זורקת מבט לכיוון הכביש תוך שהיא מצחקקת על חברתה השוטרת הנוהגת ללא קסדה.

נראה כי התיעוד שהגיע לידי עמרם צולם על ידי שוטר אחר שישב בניידת באותו זמן, לא ברור כיצד הסרטון הפנימי הגיע לידי העיתונאי.

המשטרה הגיבה לידיעה:

מפכ”ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי: “לא נאפשר התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי משטרת ישראל. כל אירוע שבו עולה חשד להתנהגות בלתי הולמת ייבדק ביסודיות, ובמקרים המתאימים נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו, לרבות צעדים משמעתיים, מינהליים ואף במישור התעבורתי. הציבור מצפה מאיתנו לסטנדרט גבוה של מקצועיות, אחריות ודוגמה אישית.”

מפכ”ל המשטרה עודכן אודות הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית התנהגות בלתי הולמת לכאורה.

המפכ”ל רואה את האירוע בחומרה, והנחה את הגורמים המוסמכים לפעול באופן מיידי במישור המשמעתי, לרבות בחינת השעיית השוטרות המעורבות מפעילות מבצעית, עד להשלמת הבירור.

מפכ”ל המשטרה הדגיש כי משטרת ישראל מצפה מכלל משרתיה להתנהגות מקצועית, מכבדת וערכית בכל עת, וכי כל חריגה מהנורמות המצופות תטופל בנחישות וללא פשרות."