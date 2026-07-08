חגיגה של יריות שהסתיימה בכיבוש המתחם. האלימות בחברה הערבית: מסתערבי החטיבה הטקטית של משמר הגבול, בשילוב בלשי ותחנת אום אל פאחם, פשטו השבוע על אירוע שמחה בעיר, בעקבות דיווחים על ירי חי שנפתח במהלך החגיגות. המבצע המהיר והנחוש הוביל לתפיסת שני אקדחים, מחסניות ותחמושת, לצד מעצרם של החשודים בירי ומארגני האירוע. הפעילות מגיעה כחלק מהמאבק הממושך והעיקש שמנהלת משטרת ישראל נגד תופעת השימוש בנשק חם והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים במגזר הערבי, בפרט במהלך אירועים קהילתיים ומשפחתיים.

המבצע החל עם קבלת דיווח ממוקד על קולות ירי שנשמעו מתוך מתחם אירועים באום אל פאחם. כוחות סמויים וגלויים של המשטרה ומג"ב חשו למקום והחלו בתצפית על האזור. עם הגעתם, זיהו לוחמי היחידה הטקטית מספר הבזקי ירי ישירים מתוך המתחם, ואף הבחינו בחשוד מרכזי כשהוא אוחז באקדח בידו ומהווה סכנה מיידית לסובבים. בעקבות הזיהוי הוודאי, נפרסו הכוחות במהירות מסביב למתחם, חסמו את דרכי המילוט וקיבלו פקודה לפרוץ פנימה כדי להשתלט על האירוע ולנטרל את האיום.

בתיעוד דרמטי ממצלמות הגוף של הלוחמים, שמתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את רגעי הפשיטה הלילית. הלוחמים חמושים ובציוד טקטי מלא, נראים כשהם מתקדמים בריצה מהירה ובשקט יחסי דרך סמטאות צרות וגרמי מדרגות המובילים אל מתחם האירוע. ברקע נשמעים קולות מוזיקה וחגיגה, שנקטעים בבת אחת עם הגעת הכוח. בשלב מסוים, אחד החשודים במקום מזהה את הלוחמים ומנסה להעלים ראיות: התיעוד חושף כיצד אקדח נזרק בתוך החצר החשוכה בניסיון נואש להיפטר ממנו. מדובר באקדח מסוג גלוק, לצד מחסנית ותחמושת, שנחתו על הקרקע ונתפסו מיד על ידי כוח הסגירה שכלל לא הופתע מהמהלך.

עם כניסת המסתערבים אל רחבת השמחה עצמה – המעוצבת עם שולחנות ערוכים, כיסאות, תאורה צבעונית חגיגית ודשא סינתטי – משתנה האווירה לחלוטין. הלוחמים נראים כשהם מכוונים את נשקיהם ופוקדים על הנוכחים בצעקות: "לעצור! על הרצפה!". עשרות המשתתפים באירוע נאלצו להישמע להוראות, וחלקם נראים בתיעוד כשהם שכובים על הבטן עם ידיים מאחורי הגב, בזמן שהלוחמים מבטחים את הזירה ומבצעים עליהם חיפושים קפדניים.

במקביל להשתלטות על הרחבה המרכזית, המשיכו הלוחמים בסריקות היקפיות נרחבות סביב המבנה. במהלך החיפושים אותר חשוד נוסף אשר ניסה לנצל את המהומה ולהסתתר מהכוחות באחת הפינות החשוכות. בחיפוש גופני קרוב שבוצע עליו, גילו הלוחמים אקדח נוסף, מסוג ברטה, כשהוא מוסלק על גופו. החשוד נעצר בו במקום והנשק החרם בהצלחה.

בסיומו של המבצע הלילי, הועברו כלל החשודים – בהם מארגני האירוע שלא מנעו את הפשיעה, החשודים בביצוע הירי בפועל ואלו שנתפסו מחזיקים באמצעי הלחימה – להמשך חקירה פלילית ממושכת בתחנת המשטרה באום אל פאחם. במשטרה מדגישים כי תופעת הירי באירועי שמחה מהווה סכנת חיים ממשית וישירה לציבור הרחב, וכי הכוחות ימשיכו לפעול באפס סובלנות, תוך שימוש בכלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשותם, כדי להביא לדין את הפורעים ולסכל את תופעת הנשק הבלתי חוקי.