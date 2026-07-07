מאגר המים ( צילום: ישראל שפירא )

פרק ד': רדו בשביל תלול אל מעמקי האדמה. בחורף שומעים פה טפטוף מים. לפני כ-3,800 שנה, בערך בימי אברהם אבינו, חצבו הכנענים מנהרה ענקית לתוך הסלע - עמוק מאוד, רחוק מאוד, גדול הרבה יותר ממה שנדרש כדי להוביל מים.

מאגר המים ( צילום: ישראל שפירא )

מאגר המים ( צילום: ישראל שפירא )

היו שרצו לבדוק את גודל האמה לפי כתובות אלו. שכן אם הכתובות מסמנות תחום שבת, שהוא שני אלפיים אמה, ניתן לחלק את המרחק בפועל מהתל לכתובות במספר האמות, ולקבל את גודל האמה המקראית. אלא שהמסקנה הייתה שכיון שהמרחקים אינם אחידים - וחלק מהכתובות רחוקות 1,200 מטר מהתל וחלק 2,200 מטר. פער של קילומטר שלם בין כתובת לכתובת - הכתובות אינן מסמנות את תחום שבת.

"וע"י מדידה נודע כעת שיעור 'אמה' בימי התלמוד" – מתוך עברי אנכי 4 דצמבר 1874 ( צילום: עיתונות יהודית היסטורית )

ההסבר היותר מסתבר הוא של רוני רייך: בתקופה החשמונאית, אחרי שגזר הפכה לעיר יהודית, היה צריך לסמן בדיוק היכן מתחיל "תחום גזר" כי ההלכה חייבה ידיעה מדויקת של גבולות העיר לצרכי מעשרות ותרומות. מי שגר בתוך תחום שייך לעיר הלכתית. מי שגר מחוצה לו אחרת. לכן סימנו את הגבול על הסלע עצמו שיחזיק לדורות. ("התיר רבי את בית שאן" חולין ו ע"ב).

ויש פה עוד פרט: המילים "תחום גזר" נקראות כשפניך אל העיר - כלומר האדם שקרא אותן עמד מחוץ לגזר ופנה פנימה. והשם היווני נקרא כשפניך מהעיר החוצה — כלומר, אם הלכת החוצה מגזר, ראית את שם היווני שגר מעבר לגבול.

מאגר המים ( צילום: ישראל שפירא )

מאגר המים ( צילום: ישראל שפירא )

הכתובת הראשונה התגלתה בשנת תרל"ד (1874) על ידי שארל קלרמון-גנו, אותו ארכיאולוג צרפתי שזיהה את התל שלוש שנים קודם לכן. חלק מהכתובות נלקחו למוזיאון רוקפלר בירושלים ולמוזיאון באיסטנבול. חלק נעלמו. וחלק עדיין שם, בין הסלעים, מחכות למי שיחפש.

המשך יבוא...