לאחר התנגדות הקנאים: גופת הפעוטה בת השלושה חודשים שנמצאה היום מתה ברמת בית שמש ד׳ יצאה משערי צדק בליווי אביה למכון CT פרטי בירושלים, שם תעבור בדיקה במימון בית החולים.

לפי הדיווחים, בשערי צדק הבהירו לקנאים שאיימו לצאת להפגנות כי הגופה אינה נמצאת עוד בבית החולים, וכי היא לא מועברת למכון לרפואה משפטית באבו כביר כפי שדווח.

זק"א העבירה בליווי כוחות יס"מ את גופת התינוקת לבית החולים סנט ג'וזף, שם תבוצע הבדיקה במימון שערי צדק. עם השלמת בדיקת ה-CT, ובהתאם לאישור המשטרה והפרקליטות, צפויה גופת התינוקת להשתחרר לקבורה.

מבית החולים שערי צדק נמסר: ״כדי לסייע למשפחה בשעתה הקשה, שערי צדק פעל ואיתר מכון CT פרטי שיבצע את הבדיקה בזמן הקרוב. אנו משתתפים בצער המשפחה על האובדן הקשה״.

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הפעוטה נפטרה לאחר שלא התעוררה משנתה. כוחות ההצלה שהוזעקו לרחוב רבינא בשכונת רמה ד' ביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות, אך בית החולים נאלץ לקבוע את מותה.