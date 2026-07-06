כיכר השבת
אסון מזעזע

פרשת התינוקת מבית שמש: הקנאים התנגדו - והגופה הועברה בליווי יס"מ 

בית החולים שערי צדק איתר מכון פרטי לביצוע הבדיקה, לאחר התנגדות הקנאים | המשטרה תחליט על המשך הטיפול (חדשות חרדים)

לאחר התנגדות הקנאים: גופת הפעוטה בת השלושה חודשים שנמצאה היום מתה ברמת ד׳ יצאה משערי צדק בליווי אביה למכון CT פרטי בירושלים, שם תעבור בדיקה במימון בית החולים.

לפי הדיווחים, בשערי צדק הבהירו לקנאים שאיימו לצאת להפגנות כי הגופה אינה נמצאת עוד בבית החולים, וכי היא לא מועברת למכון לרפואה משפטית באבו כביר כפי שדווח.

זק"א העבירה בליווי כוחות יס"מ את גופת התינוקת לבית החולים סנט ג'וזף, שם תבוצע הבדיקה במימון שערי צדק. עם השלמת בדיקת ה-CT, ובהתאם לאישור המשטרה והפרקליטות, צפויה גופת התינוקת להשתחרר לקבורה.

מבית החולים שערי צדק נמסר: ״כדי לסייע למשפחה בשעתה הקשה, שערי צדק פעל ואיתר מכון CT פרטי שיבצע את הבדיקה בזמן הקרוב. אנו משתתפים בצער המשפחה על האובדן הקשה״.

הפעוטה נפטרה לאחר שלא התעוררה משנתה. כוחות ההצלה שהוזעקו לרחוב רבינא בשכונת רמה ד' ביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות, אך בית החולים נאלץ לקבוע את מותה.

בית שמשנדל"ןרמת בית שמשרמת בית שמש ד'פרוייקט בניהרמת בית שמש ד' 3

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר