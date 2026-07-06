עדות דרמטית נרשמה היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים במהלך שמיעת העדויות בתיק 4000 במשפט נתניהו. רפ"ק ארנון הרפז, ששימש כחוקרו של עד המדינה ניר חפץ, חשף במהלך עדותו אירוע חריג שהתרחש במהלך ימי החקירה בלהב 433 - במסגרתו חוקר אחר השמיד לכאורה דיסק תיעוד של חדר חקירות. כך לפי הדיווח של רבקה שורק בערוץ 14. הדברים עלו במהלך חקירה נגדית שניהל סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד.

בעדותו תיאר רפ"ק הרפז כי החוקר, אשר לקח חלק בחקירת המנכ"ל ובעל השליטה לשעבר בחברת בזק, שאול אלוביץ', נכנס בשלב מסוים לחדר הבקרה של מתחם החקירות. לדברי הרפז, מליכין נטל לידיו דיסק המתעד חקירה שבסופו של דבר לא התקיימה, ובפועל שבר והשמיד אותו באופן פיזי. הרפז ציין כי מיד כשנחשף למעשה, הוא הבין שמדובר בהתנהלות לא תקינה ופעל לדווח על כך לממונים עליו.

במהלך הדיון הטיח עו"ד עמית חדד שאלות נוקבות בחוקר ותהה האם פעולה מסוג זה מותרת על פי הנהלים. בתחילה נמנע הרפז מלהשיב ישירות, אך לאחר שהשאלה נשאלה בשנית, הודה החוקר ואמר לפי הדיווח: "זה לא היה תקין".

הרפז הוסיף והסביר בבית המשפט כי ברגע שהבין את משמעות האירוע, הוא עדכן באופן מיידי את מפקדו של החוקר מליכין וכן את ראש צוות החקירה הרלוונטי, ואף דאג לרשום מזכר רשמי שתיעד בכתב את השמדת הדיסק.

חשיפת קיומו של המזכר עוררה סערה באולם בית המשפט. צוותי ההגנה טענו בתוקף כי מדובר בפעולה העולה כדי השמדת ראיות אסורה. הסנגורים הדגישו כי המזכר שכתב הרפז, המפרט את נסיבות השמדת הדיסק, היה חייב להימסר לידיהם כחלק בלתי נפרד מחומרי החקירה בתיק, דבר שלא נעשה בפועל. עו"ד חדד הסביר לשופטים כי בתיק בעל מאפיינים כאלה, עצם העובדה שחדר החקירות היה ריק באותה עת עשויה לשאת משמעות משפטית, ולפיכך גם התיעוד של חקירה שלא יצאה אל הפועל מהווה חומר חקירה רלוונטי וחיוני להגנת הנאשמים.

כדי לחדד את חריגות המקרה, שאל עו"ד חדד את הרפז, לפי הדיווח, האם במהלך שמונה שנות שירותו ביחידת להב 433 הוא נתקל אי פעם במקרה נוסף שבו חוקר נכנס לחדר הבקרה, נוטל דיסק ומשמיד אותו באופן יזום. על כך השיב הרפז בקצרות: "לא". בעקבות דברים אלו פנה עו"ד חדד אל הרכב השופטים והדגיש את המחדל לשיטתו: "אין לנו את המזכר שלו בתיק. לא קיבלנו אותו".

בהמשך יום הדיונים, הופנתה החקירה הנגדית לעבר סוגיית תרגילי החקירה המורכבים שהופעלו על עד המדינה ניר חפץ, ובראשם "תרגיל המקורבת" – אירוע שפרטיו המלאים, כמו גם שמה של האישה המעורבת וטיב קשריה עם חפץ, נותרו תחת צו איסור פרסום גורף. במהלך העדות אישר רפ"ק הרפז כי שוחח בזמנו עם החוקר יניב פלג בנוגע לאותה מקורבת, זאת למרות שבעבר טען כי שמע על עצם קיומו של התרגיל אך ורק באמצעות כלי התקשורת.

עו"ד חדד ביקש מהעד לפרט אילו תרגילי חקירה נוספים הופעלו על חפץ המוכרים לו באופן אישי. הרפז השיב כי אינו מסוגל לזכור את כלל הפעולות שבוצעו, וכי בחלק ניכר מהתרגילים הוא כלל לא היה מעורב באופן ישיר. לאחר שהסנגור הזכיר לעד כי הוא נמצא תחת שבועה ומחויב לומר את האמת בבית המשפט, השיב הרפז כי הוא מודע לפרסומים הרבים והדיונים הציבוריים סביב "הגברת שהייתה מקורבת לניר חפץ", אך חזר ועמד על גרסתו לפיה מרבית המידע שברשותו בנושא זה נשען על מה שפורסם בתקשורת, וכי הוא אינו זוכר שנדרש לקחת חלק פעיל או מעשי בביצוע התרגיל האמור.