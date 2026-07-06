משטרת מחוז ירושלים זימנה לדין רוכב אופנוע צעיר, תושב שכונת ארמון הנציב בשנות ה-20 לחייו, אשר בחר לסכן באופן ממשי ומזעזע את חייו ואת שלומם של שאר משתמשי הדרך, וכל זאת במטרה אחת בלבד – לייצר סרטון משעשע ולגרוף לייקים וחשיפה ברשתות החברתיות.

פתיחת החקירה החלה בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהגיע לתחנת המשטרה 'עוז', ובמקביל להפצתו הרחבה של סרטון מטריד במיוחד, שבו נראה הצעיר כשהוא מבצע עבירות תנועה חמורות תוך הפגנת זלזול מוחלט בחוק ובבטיחות המרחב הציבורי.

בקטע הווידאו המדובר, המתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את התיעוד המלא והמדאיג של האירוע שהסעיר את הרשת. בסרטון, המלווה במוזיקה רועשת, נראה הרוכב כשהוא נוסע במהירות ברחובות עירוניים הומי אדם ורכבים, בעודו מניח לכלבו, מסוג רועה בלגי, לעמוד בצורה חופשית לחלוטין בחלקו הקדמי של האופנוע, ממש על גבי לוח המחוונים והכידון.

הכלב, שאינו קשור או מוגן בשום אמצעי בטיחות, נראה כשהוא עומד על רגליו האחוריות ומנסה לייצב את עצמו מול הרווח העזה והתנודות הפתאומיות של כלי הרכב הדו-גלגלי, כשראשו ולשונו המשורבבת פונים קדימה. הרוכב עצמו, שפניו טושטשו בסרטון, מנהג את האופנוע ביד אחת בעוד שבידו השנייה הוא אוחז בטלפון הנייד ומצלם את עצמו ואת הכלב במצלמת הסלפי, תוך שהוא מסיט את מבטו מהכביש שוב ושוב ומסכן את כל סובביו.

מיד עם קבלת המידע והצפייה בתיעוד החמור, נפתחה חקירה מקיפה ומהירה על ידי כוחות התנועה של המחוז. בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה במחוז ירושלים הפעילו מגוון אמצעים טכנולוגיים ופעולות חקירה גלויות וסמויות בשטח, שהובילו תוך זמן קצר לאיתור זהותו המלאה של החשוד ולחשיפת מקום מגוריו. הבלשים הגיעו אל החשוד, עיכבו אותו והביאו אותו לחקירה דחופה תחת אזהרה בתחנת המשטרה, שם הוטחו בפניו הראיות המפלילות והסרטון שהוא עצמו צילם והפיץ בגאווה ברשת. החשוד נחקר ארוכות בגין עבירה חמורה של נהיגה בקלות ראש ובאופן המהווה סכנה מוחשית לעוברי דרך.

נציין כי מדובר בחלק מתופעה מדאיגה ופסולה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, במסגרתה נהגים וצעירים מוכנים לבצע מעשים קיצוניים, בלתי חוקיים ומסכני חיים, רק כדי לזכות באהדת הגולשים, בצפיות ובפופולריות רגעית ברשתות החברתיות. נהיגה ברכב דו-גלגלי דורשת כידוע ריכוז מקסימלי, שתי ידיים על ההיגוי ויציבות מלאה של כלי הרכב. הסחת דעת של שניות בודדות לטובת החזקת טלפון וצילום, בשילוב משקל של בעל חיים גדול שנע על גבי קדמת האופנוע ועלול להשתולל, להסתיר את שדה הראייה או לקפוץ בכל רגע, מהווה מתכון בטוח לאסון קטלני בלב העיר. מעבר לעבירות התנועה הקשות, המעשה מעורר ביקורת ציבורית נוקבת גם בהקשר של צער בעלי חיים והפקרת חסרי ישע, שכן הכלב אינו מודע לסכנה ונאלץ להיחשף לפחד ולפגיעה פיזית קשה במקרה של תאונה או בלימת פתע.

בתום חקירתו של הצעיר ולאחר שקשר את עצמו למעשים, שחררה אותו המשטרה ונתנה בידיו זימון רשמי ודחוף להישפט בבית המשפט, שם ההליך המשפטי נגדו יימשך במלוא החומרה והוא צפוי לעונשים משמעותיים הכוללים קנסות גבוהים ואף פסילת רישיון ממושכת. מדוברות המשטרה נמסר בהתייחסות לאירוע כי קלות הדעת הבלתי נתפסת של החשוד היא המרכיב המסוכן ביותר על הכביש, שעלול לגבות מחיר דמים יקר ולהוות סכנה ממשית הן לחייו ולחיי כלבו והן לשאר משתמשי הדרך, והכל בשביל לצלם סרטון לרשת החברתית. עוד הדגישו במשטרה כי הנהג יעמוד לדין בגין מעשיו וכי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות, הן על הכבישים והן במרחב הרשתי והווירטואלי, כדי לאתר נהגים מסוכנים, למצות עמם את הדין ולהרחיקם לצמיתות מהכביש למען ביטחון הציבור.