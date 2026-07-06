כיכר השבת
מאחורי החופה המרגשת

הברחה נועזת מתחת לאף של חמאס: הסוד ששורדת השבי החביאה בבגדיה

אמו של סשה טרופנוב מספרת על הציור שקיבלה בשבי מילדה שתיארה את החתונה | הנדר הקשה שלא לבקר את קבר בעלה עד שחרור הבן | מאחורי הקלעים של החופה המרגשת שהתקיימה אמש (אנשים, בארץ)

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הרב לאזאר מסדר חופה וקידושין (צילום: י.ה.)

השמחה והדמעות מחתונתם של שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן, שנערכה אמש, מסרבים לשקוע, והיום (שני) התברר כי מאחורי הקלעים של החופה המרגשת הסתתרו דרמות נפשיות עצומות וניסים גלויים שליוו את בני המשפחה ברגעי האופל בעזה.

ילנה , אמו של החתן שחגגה אמש את נס המעמד, התארחה בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות ברשת ב', ובשיחה מטלטלת סיפקה הצצה נדירה לתעצומות הנפש שנדרשו כדי להגיע לרגע הזה.

ילנה הודתה כי היא עדיין מתקשה להתעורר מהחוויה השמימית, ואמרה כי הכול הרגיש לה כמו חלום טוב שסוף סוף התגשם לאחר חודשים ארוכים של תפילות וזעקות. כל האנשים שליוו את המשפחה בימי המאבק הגיעו לרקוד ולשמוח עמם יחד, והאווירה הייתה של גאולה אמיתית.

במרכז הריאיון המרתק עמד סיפור יוצא דופן על תושייה ואמונה. במהלך השבי, ציירה עבור ילנה הילדה אמיליה אלוני ציור מיוחד שבו תיארה בדיוק רב את יום חתונתם העתידי של סשה וספיר – אירוע שנראה אז רחוק ובלתי נתפס, במיוחד כשילנה עדיין לא קיבלה שום אות חיים מבנה. האם תיארה ברדיו את החלטתה הנחושה שלא להשאיר את פיסת התקווה הזו מאחור, וסיפרה כי הדבר נתן לה את הכוח לשרוד.

כדי לעקוף את השמירה הקפדנית של המחבלים, שאסרו על החזקת פתקים, היא נקטה בצעד אמיץ במיוחד והחביאה את הציור בתוך בגדיה, תוך שהיא אומרת לעצמה שיהיה מה שיהיה והיא מוכנה לקחת את הסיכון. "זה היה הדבר שהחזיק אותי", סיפרה ילנה, "הידיעה שיש משהו שמחכה לנו בחוץ, שיש עתיד".

שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן התחתנו
שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן התחתנו| צילום: צילום: י.ה.

הריאיון ברשת ב' חשף גם את הצדדים המדממים והכואבים של הטרגדיה המשפחתית. ילנה שיתפה בהחלטה המצמררת שקיבלה מיד עם שחרורה מהשבי, לפיה היא מסרבת לפקוד את קברו של בעלה ויטלי טרופנוב ז"ל, שנרצח בטבח שמחת תורה, כל עוד בנם סשה נמצא בשבי חמאס.

היא הסבירה את הנדר הקשה במילים שהרעידו את המאזינים: "הציבתי לעצמי תנאי – או שאני חוזרת לקבר יחד עם הבן, או שאני הולכת לשכב לצידו של בעלי. לא הייתי מסוגלת לעמוד שם לבדה". רק לאחר שסשא חזר מהשבי, עלתה המשפחה יחד עם אמו ואחיו של ויטלי כדי לבשר לו על ה הקרבה, מתוך אמונה שלמה שהוא צופה בהם מלמעלה ומלווה את החופה.

סשה טרופנוב

בסיום דבריה התייחסה ילנה לשינוי הרוחני העמוק שעבר בנה במהלך 498 הימים ששהה בשבי, מתוכם לא פחות מ-495 ימים בבידוד מוחלט ומנותק מהעולם. היא סיפרה כי הבדידות הממושכת גרמה לו לעשות חשבון נפש עמוק עם עצמו, וכי הוא חזר מהתופת כשהוא אדם רגיש הרבה יותר ומלא באמונה.

כעת, כשהוא מקים את ביתו יחד עם ספיר, השניים מתרכזים בעתיד, בבניית ביתם המשותף ובתוכניות להביא ילדים לעולם בעזרת השם. החתונה, שבה נכחו שורדי שבי רבים שהפכו לחלק בלתי נפרד מחייהם לצד נשיא המדינה ורעייתו, היוותה את יריית הפתיחה לחיים החדשים של הזוג שחזר מהשבי אל החופה.

יצוין כי בחתונה סידר את הקידושין הגאון הרב בערל לאזאר, רבה הראשי של רוסיה, והרב דוד דרוק יו"ר ארגון 'כיסופים' בירך בחופה ושימש כעד. נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך את בני הזוג בחופה, והאווירה הייתה של שמחה מעורבת בדמעות.

חתונהחטופיםספיר כהןסשה טרופנובשורדי שבי

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גאוה יהודית אמיתית
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