כיכר השבת
"תתני את הדין"

בן גביר מגיב למופע האימים של היועמ"שית: "האירוניה התאבדה"

השר לביטחון לאומי תוקף בחריפות את היועמ"שית בעקבות הצהרת הממשלה נגד פסיקת בג"ץ | "אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה" (משפט)

השר בן גביר מימין, היועמ"שית בהרב מיארה משמאל (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. זאת לאחר הודעתה הנוקבת נגד החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בית המשפט העליון בעניין הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

"האירוניה התאבדה", כתב בן גביר בהודעה חריפה שפרסם. "אותה גלי בהרב מיארה שהפעילה את השב"כ כדי לעקוב אחריי, טוענת שהממשלה 'חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק'".

בן גביר המשיך ותקף את היועמ"שית: "יש לי חדשות בשבילך, גבירתי: אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, ואת תהיי זו שתתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק".

התגובה החריפה של השר לביטחון לאומי הגיעה בעקבות הודעת היועמ"שית, ששלחה לבית המשפט העליון את תשובתה הרשמית בנוגע להצהרת הממשלה, ובה טענה כי מדובר ב"ניסיון חמור לסכל את החלטות בית המשפט ולהלך אימים על מי שיקיים אותן".

על פי ההחלטה שאושרה על ידי כלל חברי הממשלה, כל עוד מועצת הרשות השנייה אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק, כל פעולותיה ייחשבו לבטלות מעיקרא. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה שמונתה בתקופת הממשלה הקודמת, אף על פי שמספר חבריה ירד אל מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק.

בג"ץמבקר המדינהטבח שמחת תורההרשות השנייהיצחק עמיתעו"ד מיכאל ראבילו

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