יצחק עמית מכהן כנשיא בית המשפט העליון מאז ינואר 2024. קודם למינויו כיהן כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון וכשופט בבית המשפט העליון. עמית נבחר לתפקיד הנשיא על פי שיטת הסניוריטי, המעניקה את התפקיד לשופט הוותיק ביותר.

מינויו של עמית לנשיא בית המשפט העליון לווה במחלוקת ציבורית חריפה ובעימותים עם שר המשפטים יריב לוין והקואליציה. טקס ההשבעה שלו הוחרם על ידי בכירי הממשלה, כולל ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ושר המשפטים - צעד חסר תקדים בתולדות המדינה.

בתקופת כהונתו כנשיא, עמית מתמודד עם אתגרים משמעותיים, ביניהם משבר אמון ציבורי במערכת המשפט. בתגובה לכך, פנה לייעוץ תקשורתי ואסטרטגי במטרה לשפר את תדמית המערכת. במקביל, הוא מוביל מאמצים למינוי עשרות שופטים חדשים לבתי משפט השלום והמחוזי.