כיכר השבת
דמות ציבורית

יצחק עמית

נשיא בית המשפט העליון מאז 2024. מונה לתפקיד בינואר 2024 על רקע מחלוקת ציבורית חריפה ועימותים עם שר המשפטים יריב לוין והקואליציה

יצחק עמית מכהן כנשיא בית המשפט העליון מאז ינואר 2024. קודם למינויו כיהן כממלא מקום נשיא בית המשפט העליון וכשופט בבית המשפט העליון. עמית נבחר לתפקיד הנשיא על פי שיטת הסניוריטי, המעניקה את התפקיד לשופט הוותיק ביותר.

מינויו של עמית לנשיא בית המשפט העליון לווה במחלוקת ציבורית חריפה ובעימותים עם שר המשפטים יריב לוין והקואליציה. טקס ההשבעה שלו הוחרם על ידי בכירי הממשלה, כולל ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ושר המשפטים - צעד חסר תקדים בתולדות המדינה.

בתקופת כהונתו כנשיא, עמית מתמודד עם אתגרים משמעותיים, ביניהם משבר אמון ציבורי במערכת המשפט. בתגובה לכך, פנה לייעוץ תקשורתי ואסטרטגי במטרה לשפר את תדמית המערכת. במקביל, הוא מוביל מאמצים למינוי עשרות שופטים חדשים לבתי משפט השלום והמחוזי.

