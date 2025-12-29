נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הוציא אמש (ראשון) צו ארעי לדחיית הבחירות לרבנות העיר תל אביב בכחודש ימים.

כזכור, המועד המקורי שקבעה ועדת הבחירות היה לשבוע הבא, יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ו 6.1.2026. בראש ועדת הבחירות עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר.

הצו יצא בשל עתירות שהגישו חברים במועצת העיר שטענו כי המשרד לשירותי דת בחר את נציגיו לגוף הבוחר ללא התייעצות עם מועצת העיר, בניגוד למה שהחוק קובע, ובכך נמנעה מהם ההשפעה על זהות הרב שייבחר.

הנשיא עמית הציע דחיה במועד הבחירות בכדי לאפשר לחברי מועצת העיר להביע את דעתם על זהות נציגי השר בגוף הבוחר.

טרגדיה כפולה תוך יממה: שני גברים אותרו ללא רוח חיים בדירתם בתל אביב וברחובות דניאל הרץ | 28.12.25

על משרת רבה של תל אביב מתמודד הגאון רבי זבדיה כהן, ראב"ד תל אביב, שזוכה לתמיכת הראשונים לציון ובמקביל לתמיכת ש"ס וראש העיר רון חולדאי.

מי שעוד צפוי להתמודד הוא הגאון רבי צבי יהודה לאו, בנו של הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו ומי שמשמש כרב בשכונת יד אליהו בעיר.