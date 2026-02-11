כיכר השבת
"אני שמח בשביל אמא שלך": ביקור התודה של רבה של באר שבע אצל הראשל"צ

רבה הנבחר של באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי, עלה למעונו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר להודות לו על התגייסותו האישית למען בחירתו • המפנה הדרמטי שהוביל הראש"ל בשיחות אישיות עם הגוף הבוחר, התפילה המשותפת בבוקר הבחירות והדמעות של אם הרב: "עכשיו יהיה לה הרבה נחת" • (חרדים)

הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)

רבה הנבחר של העיר באר שבע הגאון רבי אברהם דרעי עלה למעונו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר בכדי להודות לו על תמיכתו הגדולה.

הראשון לציון ציין בפני רב העיר: ”יותר ממה שאני שמח בשבילך אני שמח בשביל אמא שלך, זו שמחה שאי אפשר לתאר. היא דאגה, עכשיו יהיה לה הרבה נחת והרבה נחמה". 

הגרש"מ בירך את הרב דרעי שיזכה לקדש שם שמיים במעשיו כדרכו של אביו זצ"ל.

כזכור, ימים ספורים קודם הבחירות, כאשר הסיכויים לבחירתו נראו קלושים, הגיע הרב דרעי מלווה באמו הרבנית תחי' אלמנת הגר"י דרעי זצ"ל למעונו של הראש"ל בכדי לבקש ממנו שיורה לחברי הגוף הבוחר לתמוך במועמדותו לעיר באר שבע. 

הראש"ל הקדיש מזמנו לעשות טלפונים לגוף הבוחר בכדי לבקש את תמיכתם וכפי שנהג כך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. חברי הגוף הבוחר התרגשו לנוכח הזכות הגדולה כאשר הגרש"מ משוחח איתם באופן אישי בטלפון ומבקש מהם לתמוך ברב דרעי למען כבודה של תורה ובקשת האלמנה תחי', ונענו מיד לבקשתו של הראשל"צ.

בתוך כך, בבוקר יום הבחירות פתח הרב אברהם דרעי את היום בתפילת שחרית במעונו של הראשון לציון שחיזקו ובירכו בהתמודדותו לתפקיד הרם.

הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"א דרעי אצל הגרש"מ עמאר (צילום: באדיבות המצלם)

