ביום ראשון לפני כשבוע וחצי, דווח ב'כיכר השבת', על מקרה מחריד שהתרחש באוטובוס שהיה בדרכו מירושלים לביתר עילית, לפני זמן קצר (רביעי) המשטרה עדכנה, כי כנגד החשוד במעשה יוגש כתב אישום.

החשוד, שפך נוזל דליק בו הצטייד מבעוד מועד, וניסה להצית נוסע קטין שישב באוטובוס. בימים אלו כאמור הושלמה חקירתו במרחב יהודה של מחוז ש"י, ובמהלכה נחשפו חוקרי תחנת עציון לתכנונו המזעזע של החשוד.

חוקרי תחנת עציון ממרחב יהודה, השלימו בימים האחרונים את פעולות החקירה, כנגד החשוד שנסע בקו אוטובוס ציבורי שעשה דרכו ליישוב ביתר עילית על כביש 375, וניסה במהלך הנסיעה להצית באמצעות חומר דליק ומצת שאחז בידו, את גופו של ילד כבן 12 שנפגע קלות בידיו כתוצאה מכך.

כשהבחין נהג האוטובוס במתרחש, עצר את נסיעתו במטרה לאפשר לנוסעים להימלט. גם החשוד ניצל זאת לטובתו.

החשוד ניסה למלט עצמו מהמקום, אך הודות לתגובה מהירה של לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל ששהו באזור, הוא נלכד בסמוך למקום בו עצר האוטובוס.

החשוד שנעצר, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחינת עציון ומעצרו הוארך בבית המשפט מעת לעת לטובת מיצויה.

על פי ממצאי החקירה עלה, כי הרקע למעשה אינו קשור כלל לקטין, אלא ליחסים 'עכורים' כהגדרתו של החשוד עם אביו של הקורבן, להם היכרות מבית הכנסת במקום מגוריהם. כבר לילה קודם למעשה, הגיע החשוד אל תחנת דלק בירושלים ושם מילא בקבוק פלסטיק בחומר דליק, כחלק מהכנות למימוש כוונותיו.

עוד נודע לחוקרים, כי כוונתו המקורית של החשוד הייתה לחטוף את הקורבן ולהחזיק בו כלוא. אולם לאחר ששקל את מורכבות הדבר, גמלה בליבו החלטה לבצע את ההצתה במטרה לפגוע בשלמות גופו ולגרום בכך צער רב למשפחתו.

בבוקר המעשה, רכב החשוד על אופניו אל תחנת האוטובוס הסמוכה לקניון מלחה בירושלים, קשר לצד הדרך את האופניים ועלה על האוטובוס בו שהה הקורבן. במהלך הנסיעה ובהתקרבם לכיוון ביתר עילית, ניגש אל מקום מושבו של הקטין, שאל לזהותו ואז לפתע החל שופך את תכולת הנוזל הדליק לעברו.

בשלב זה, ניסה להצית אש אך ללא הצלחה וזאת תוך שהקורבן מנסה להרחיקו. כאמור, האוטובוס נעצר על מנת לאפשר לנוסעים להתרחק בכדי למנוע פגיעה בהם לו האש תבער.

אמש (שלישי) הוארך מעצרו של החשוד תוך שהוגשה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות על הכוונה להגיד נגדו כתב אישום, ומעצרו הוארך עד ליום שישי הקרוב לטובת כך.