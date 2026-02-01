הבקבוק שהכיל חומר דליק ונעשה בו שימוש ע"י החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

נוסע שפך הבוקר (ראשון) בנזין וניסה להצית ילד שישב באוטובוס. על פי החשד, הרקע לכך הנו סכסוך בין החשוד לאביו של הקורבן. החשוד נעצר על ידי לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל כשניסה להימלט מהמקום.

הבוקר בסביבות השעה 08:45, התקבל דיווח על חשוד שנסע בקו אוטובוס ציבורי בכביש 375, וניסה במהלך הנסיעה להצית באמצעות חומר דליק ומצת שאחז בידו, את גופו של ילד כבן 12. הקורבן, תושב הבירה שנסע אף הוא באוטובוס לכיוון המוסד החינוכי בו לומד ביישוב ביתר עילית, נפגע קלות בידיו, כתוצאה ממעשיו החמורים לכאורה של החשוד.

מפקד תחנת עציון, סנ"צ רפי וקנין, על המקרה ( צילום: דוברות המשטרה )

בשלב מסוים, כאשר הבחין נהג האוטובוס במתרחש, עצר את נסיעתו במטרה לאפשר לנוסעים להימלט. גם החשוד שניסה לנצל זאת לטובתו, נלכד על ידי לוחם זרוע מבצעית יס"מ ׳חץ יהודה׳ ולוחמי צה"ל ששהו באזור.

החשוד, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו, שמפרטי חקירה ראשוניים עלה שהבוקר עלה מצויד לאחר הכנה מוקדמת למעשיו, בבקבוק זה שהכיל חומר דליק ורק בנס של ממש לא הצליח לממש את זממו עד תום, נעצר והועבר לחקירה בתחנת עציון מרחב יהודה ובהמשך, צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו.

"בשלב זה מסתמן, כי הרקע לאירוע פלילי וחקירת המקרה נמשכת", כך נמסר הבוקר מדוברות המשטרה.