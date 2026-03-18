הרכב שנפגע

הזמר המוכר בריו חקשור ובני משפחתו היו מעורבים בתאונת דרכים ובחסדי שמיים עולם ניצלו בנס גדול.

חקשור ובני משפחתו היו בדרכם לחלק בגדים לנזקקים לקראת חג הפסח, לפתע משאית התנגשה ברכבם בצומת מרכזית בכביש.

תיעוד ממצלמת רכב בו רואים את הרכב השחור אחרי שהמשאית התנגשה בו | צילום: צילום: מצלמת רכב

בריו חקשור ( צילום: משה נחומוביץ' )

עוד הוא סיפר: "עדיין אנחנו עם כאבים ובהתאוששות מהתאונה, אני מקווה שלאט לאט נקבל כוחות ונחזור לעצמנו, הנס הגדול הוא שרעייתי בהריון מתקדם והעובר לא נפגע ברוך השם".