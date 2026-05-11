חיוך של ניצחון: הלוחם החסידי שאיבד את שתי רגליו חובק בן שישי

שמחה גדולה והתרגשות עצומה: הרב רס"ן לירז זעירא ורעייתו ענת שתחי' חבקו היום (שני) בן זכר במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. הרב זעירא, שהפך לסמל של אמונה ומסירות נפש בשנה האחרונה, נצפה בתיעוד מרגש כשהוא חובק את בנו הרך ומברך בקול חנוק מדמעות את ברכת "הטוב והמטיב".

הלידה המשמחת מהווה נקודת אור עבור המשפחה ועבור אלפי מוקירי דרכו של הרב, לאחר חודשים ארוכים של תפילות ושיקום מורכב שעבר בעקבות פציעתו הקשה. התינוק נולד במשקל מרשים של 3.600 קילוגרם, והמשפחה הודתה בחום לצוות הרפואי ולמיילדת איתנה על הליווי המסור.

כזכור, הרב לירז זעירא, המשמש כלוחם מילואים וכרב צבאי, נפצע באורח קשה ביותר בערב חג הסוכות במהלך הלחימה בסוריה. הוא נפגע מפיצוץ רימון שהביא לקטיעת שתי רגליו ולהליך שיקום ארוך ומפרך. מאז הפציעה, הרב זעירא לא פסק מלשאת דברי חיזוק ואמונה, כשהוא מבקר בישיבות, בבסיסי צה"ל ובבתים של פצועים אחרים, ומפיץ אור ותקווה למרות הקשיים הפיזיים העצומים. הלידה הנוכחית היא הבן השישי שנולד לבני הזוג, כאשר ארבע מהלידות הקודמות נערכו אף הן באותו מרכז רפואי, מה שסוגר מעגל של התחדשות וחיים במקום המוכר למשפחה. בתיעוד המרגש שפורסם לאחר הלידה, נראה הרב זעירא כשהוא עומד איתן על רגליו התותבות ומבטא את תחושותיו העמוקות.

בדבריו ציין הרב כי הגעתו של הבן החדש היא בבחינת "מרפא" לכל המשפחה כולה לאחר הטראומה שעברו. הוא ביקש להפוך את השמחה הפרטית שלו לברכה כללית לכל עם ישראל, כשהוא מאחל לכל החולים והפצועים לזכות לרפואה שלמה ולשמחות דומות. בני המשפחה הודו בחום לצוות הרפואי ולמיילדת איתנה על הליווי הרגיש והמסור לאורך כל שעות הלידה.

עבור הציבור הרחב, דמותו של הרב זעירא מסמלת את החיבור שבין עולם התורה למסירות הנפש למען הכלל. הרב, שגם בתקופות השיקום הקשות ביותר הקפיד על לימודו ועל תפקידו הרוחני, רואה בלידת בנו הוכחה ניצחת להמשכיות של עם ישראל ולחסדי השם שמלווים את האדם גם ברגעי המשבר הגדולים ביותר.

הרב לירז זעירא בראיון עם יוסי עבדו בתוכנית "השם אחד"

הבשורה על הלידה התקבלה בחיבוק חם בקרב חברים, תלמידים ומוקירי דרכו של הרב, הרואים בבן החדש סימן של ברכה והמשכיות לאחר שנת הלחימה וההקרבה האישית של בני הזוג. כפי שכתוב בירושלמי מועד קטן, אם נולד בן זכר באותה משפחה במהלך שנת האבל, נתרפאת כל המשפחה, וכן מביאים כמה מפוסקי ההלכה שהדבר מדובר גם על בת ועל כל שמחה במשפחה.

הרב זעירא, שליח חב"ד בקמפוסים בירושלים, המשיך גם לאחר הפציעה לשמש כמקור השראה ועידוד לאלפים. סיפורו המטלטל על הרגעים הקריטיים לאחר הפיצוץ, כשהוא צעק "אל תקרא עלי 'שמע ישראל' - אני נשאר חי!", הפך לסמל של בחירה בחיים כנגד כל הסיכויים. עתה, עם לידת בנו השישי, נסגר מעגל של חיים והמשכיות שמחזק את האמונה בהשגחה פרטית ובחסדי השם.