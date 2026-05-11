אבל כבד בעולם היהודי כולו: בשעת צהרים (שני) פשטה הבשורה המרה והקשה על הסתלקותו של הגאון הישיש, עמוד התווך של המערכות על כבוד המת, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא' וראש כולל "מתיבתא דרבי יוחנן", לאחר שהתמוטט בביתו בבני ברק והשיב את נשמתו ליוצרה בגיל 92.

הגר"ד שמידל זצ"ל נולד בווינה שבאוסטריה בשנת תרצ"ד, בן יחיד להוריו הרב פנחס ומרת מרים ע"ה. בגיל חמש עלה לארץ ישראל וקבע את לימודו בישיבת סלבודקה בבני ברק. כבר בצעירותו בלט בכישרונותיו הברוכים והתקרב למרן ה"חזון איש" זצ"ל, ממנו ינק את השקפת עולמו הבלתי מתפשרת. בהמשך דבק ברבותיו הגאון רבי גדליה נדל זצ"ל והגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל בישיבת 'באר יעקב'.

שמו של הגר"ד שמידל הפך למילה נרדפת למאבק על כבוד המת. כבר בשנת תשט"ז נשלח על ידי מרן הרב מבריסק זצ"ל להילחם נגד החפירות בקבר הרמב"ם בטבריה. מאז, במשך למעלה מ-70 שנה, עמד בחזית המאבקים הקשים ביותר נגד ניתוחי מתים וחפירות בקברי קדמונים.

בשנות ה-70, לאחר פטירת הרב אברהם ברוך ארטן זצ"ל, מונה לעמוד בראשות ארגון 'אתרא קדישא'. תחת הנהגתו הפך הארגון למחסום האחרון בפני פגיעה בבתי עלמין בישראל ובעולם. הגר"ד לא חס על כבודו ובריאותו, השתתף בהפגנות סוערות ואף נעצר מספר פעמים בשל פעילותו למען קברי האמוראים והקדמונים.

לצד פעילותו הציבורית הסוערת, היה הגר"ד תלמיד חכם עצום ואיש ספר. במשך עשרות שנים עמד בראש כולל האברכים הייחודי "מתיבתא דרבי יוחנן" בטבריה ולאחר מכן בקוממיות, שם העמיד תלמידים הרבה בשיטת לימוד עמוקה.

היה שותף בכיר במערכת 'הוצאת שבתי פרנקל' על הרמב"ם, ופרסם מאמרים תורניים רבים שהתפרסמו בקבצים יוקרתיים. תלמידיו מספרים על דמות שהייתה כולה שקועה בלימוד, כאשר המאבקים הציבוריים נעשו רק מתוך תחושת שליחות והוראת רבותיו.

בתקופה האחרונה סבל מחולשה רבה, ובתפילות רבות העתירו לרפואתו. היום, לאחר פעולות החייאה ממושכות בביתו ברחוב רש"י בבני ברק, נגזרה הגזירה והוא עלה בסערה השמימה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות הממשיכים בדרכו, ורבבות תלמידים ומוקירים הכואבים את לכתו של "אבי המערכות" על קדשי ישראל.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונדווח כאן ב"כיכר השבת".

וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'.