כיכר השבת
אסון בלתי נתפס

הטיול שהסתיים בטרגדיה | הנערה שירה רחל שינא ע"ה בת ה-16 נהרגה בתאונה מחרידה

אבל כבד בקריית יערים - טלז סטון: הבחורה שירה רחל שינא ע"ה, תלמידת סמינר בירושלים, נהרגה בתאונת דרכים שאירעה אמש בעפולה • המנוחה הגיעה לבקר את אחותה, ויצאה עמה להליכה בערב ל"ג בעומר - אז פגע בהן הרכב • אחותה מאושפזת במצב בינוני; הציבור נקרא להתפלל (דיין האמת)

4תגובות
זירת התאונה בעפולה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בשורת איוב הגיעה הבוקר (רביעי) מבית החולים 'העמק' בעפולה, עם קבלת הידיעה על פטירתה של הבחורה שירה רחל שינא ע"ה, תושבת קריית יערים - טלזסטון, כשהיא בת 16 בלבד בפטירתה.

שירה רחל ע"ה נפצעה אמש באורח אנוש בתאונת דרכים קשה בעיר עפולה, ולאחר מאבק על חייה בחדר הטראומה, נגזרה הגזירה.

המנוחה ע"ה הגיעה לעיר עפולה כדי לבקר את אחותה. אמש, בשעות הערב, יצאו שתי האחיות להליכה משותפת, כשלפתע, בצומת חטיבת כפיר, פגע בהן רכב חולף בעוצמה רבה. כתוצאה מהפגיעה, שירה רחל ואחותה הוטלו אל הכביש כשהן סובלות מחבלות קשות ביותר.

האסון התרחש אמש, סמוך לשעה 22:20. מדוברות מד"א נמסר כי "בשעה 22:22 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על 2 הולכות רגל שנפגעו מרכב ברח' חטיבת כפיר בעפולה. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק 2 צעירות כבנות 20 במצב קשה, מעורפלות הכרה עם חבלה רב מערכתית".

חובש מד"א מוחמד שנאן, שטיפל בנפגעות ברגעים הקריטיים, שיחזר את המראה הקשה: "ראינו את 2 הולכות הרגל כשהן בהכרה מעורפלת וסובלות מחבלות קשות בגופן. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן קשה מאוד".

זירת התאונה בעפולה
זירת התאונה בעפולה| צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

למרות המאמצים הכבירים של הרופאים בחדר הטראומה בבית החולים 'העמק', במהלך הלילה נאלצו לקבוע את פטירתה של שירה רחל ע"ה. אחותה, שנפצעה אף היא, מאושפזת במצב בינוני והציבור נקרא להתפלל לרפואתה.

שירה רחל ע"ה היא בתו של הרה"ג ר' מנשה שינא שיבלחט"א, מחשובי האברכים בקהילת טלז-סטון. היא למדה בסמינר בירושלים, שם נודעה כתלמידה מצטיינת, בעלת יראת שמיים טהורה ומידות טובות שהקרינה על סביבתה. חברותיה לספסל הלימודים ובני הקהילה בקריית יערים קיבלו בהלם מוחלט את הבשורה על קטיעת פתיל חייה של הנערה האהובה בשיא פריחתה.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

תאונת דרכיםברוך דיין האמתשירה רחל שיינא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מה השם של האחות לתפילה
?
גילת ג'ולייט בת רויטל
תתפללו
2
Uמה עם הנהג?
אא
1
בדה😭😭😭😭😭😭 אני בטוח שהנהג לא אשם. זה משהו שבציבור החרדי לא שמים דגש מספיק עליו. איום ונורא. ממשיכים לאבד חיים . וגם ראש עיריית עפולה צריך להיחקר על כך שאין תאורת רחוב מספיקה בכמה רחובות והנהג לא ראה את השניים ודרס אותם , היה חשוך מידי כדי לראות.
צדיק המסיכות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר