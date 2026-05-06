זירת התאונה בעפולה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

בשורת איוב הגיעה הבוקר (רביעי) מבית החולים 'העמק' בעפולה, עם קבלת הידיעה על פטירתה של הבחורה שירה רחל שינא ע"ה, תושבת קריית יערים - טלזסטון, כשהיא בת 16 בלבד בפטירתה.

שירה רחל ע"ה נפצעה אמש באורח אנוש בתאונת דרכים קשה בעיר עפולה, ולאחר מאבק על חייה בחדר הטראומה, נגזרה הגזירה. המנוחה ע"ה הגיעה לעיר עפולה כדי לבקר את אחותה. אמש, בשעות הערב, יצאו שתי האחיות להליכה משותפת, כשלפתע, בצומת חטיבת כפיר, פגע בהן רכב חולף בעוצמה רבה. כתוצאה מהפגיעה, שירה רחל ואחותה הוטלו אל הכביש כשהן סובלות מחבלות קשות ביותר. האסון התרחש אמש, סמוך לשעה 22:20. מדוברות מד"א נמסר כי "בשעה 22:22 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על 2 הולכות רגל שנפגעו מרכב ברח' חטיבת כפיר בעפולה. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק 2 צעירות כבנות 20 במצב קשה, מעורפלות הכרה עם חבלה רב מערכתית". חובש מד"א מוחמד שנאן, שטיפל בנפגעות ברגעים הקריטיים, שיחזר את המראה הקשה: "ראינו את 2 הולכות הרגל כשהן בהכרה מעורפלת וסובלות מחבלות קשות בגופן. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן קשה מאוד".

זירת התאונה בעפולה - צילום: תיעוד מבצעי מד"א זירת התאונה בעפולה | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

למרות המאמצים הכבירים של הרופאים בחדר הטראומה בבית החולים 'העמק', במהלך הלילה נאלצו לקבוע את פטירתה של שירה רחל ע"ה. אחותה, שנפצעה אף היא, מאושפזת במצב בינוני והציבור נקרא להתפלל לרפואתה.

שירה רחל ע"ה היא בתו של הרה"ג ר' מנשה שינא שיבלחט"א, מחשובי האברכים בקהילת טלז-סטון. היא למדה בסמינר בירושלים, שם נודעה כתלמידה מצטיינת, בעלת יראת שמיים טהורה ומידות טובות שהקרינה על סביבתה. חברותיה לספסל הלימודים ובני הקהילה בקריית יערים קיבלו בהלם מוחלט את הבשורה על קטיעת פתיל חייה של הנערה האהובה בשיא פריחתה.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.