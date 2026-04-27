כיכר השבת
הסתובב לפנות בוקר

בגיל 92: נפטר "המעורר האגדי" שהעיר את העיר הדרומית לסליחות

בגיל 92 הלך לעולמו ר' צבי צלאקישוילי ז"ל, מעמודי התווך של הקהילה הגרוזינית בקריית מלאכי ודמות מופת בשכונת חב"ד. המנוח נודע במסירותו כ"מעורר" המיתולוגי, שהיה מסתובב מדי בוקר בחודש אלול ומעיר את התושבים לסליחות (דיין האמת)

ר' צבי בשעת לפנות בוקר, מעיר לסליחות

ברוך דיין האמת: בקריית מלאכי שבדרום הארץ הלכה לעולמה אחת הדמויות המוכרות והוותיקות בשכונת נחלת הר חב"ד, מעוזם של חסידי חב"ד בעיר, ר' צבי צלאקישוילי ז"ל, שהלך לעולמו בגיל 92.

המנוח נחשב לאחד מעמודי התווך של הקהילה הגרוזינית המקומית ב"נחלה", כך נקראית השכונה החסידית, ודמותו הייתה שזורה בהיסטוריה של השכונה ושל קהילת חב"ד בעיר לאורך עשרות שנים.

תושבי השכונה מספרים על יהודי שכולו לב וחסד, שהיה דמות איקונית בנוף המקומי. זיכרון מיוחד שחקוק בקרב רבים הוא התמסרותו המופלאה בימי חודש אלול; ר' צבי היה משמש כ"מעורר" המסורתי של השכונה, כאשר מדי לילה, בשעות המוקדמות שלפני עלות השחר, היה מסתובב בין בתי המגורים וקורא לתושבים לקום לאמירת סליחות, כשהוא מקפיד לשמר את המנהגים והניגונים שעברו מדור לדור.

זכה להימנות עם אלו שבנו את המצבה והגדר על ציון הבעל שם טוב הקדוש בעיירה מעזיבוז' שבאוקראינה, בטרם נפילת מסך הברזל הקומוניסטי.

המנוח ז"ל זכה להקים משפחה לתפארת הממשיכה את דרכו, בהם בנו גבי צלאקישוילי, דמות מוכרת בקהילה כבעל המכולת השכונתית המשרתת את התושבים מזה שנים רבות. פטירתו בגיל שיבה מותירה חלל בקרב מכיריו הרבים המבכים את לכתו של איש עשייה ומסורת.

הלווייתו יצאה אתמול, יום ראשון, ט' באייר, בשעת צהרים מבית הכנסת "בית שמואל" בנחלת הר חב"ד לעבר בית העלמין בקרית מלאכי, שם נטמן למנוחת עולמים. בני המשפחה יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב הרבי מליובאוויטש 12 בקריית מלאכי.

