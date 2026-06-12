כיכר השבת
תפנית מפתיעה

מי עבד על 'צבע שחור'? מידע מוטעה הקפיץ חרדים להגנה על עריק חילוני

עשרות חרדים הוקפצו באישון ליל בעקבות דיווח על מעצר בחור ישיבה עריק, אך הבוקר מתברר כי מדובר בכלל שצעיר חילוני שלא התגייס (חדשות)

9תגובות
(צילום: באדיבות חרדים אשדוד)

במהלך הלילה הופעלה מערכת ההתראות “צבע שחור”, המשמשת להזעקת המונים בעת מעצרים של בני ישיבות בגין עריקות מצה"ל. בעקבות ההתרעה המיידית, הגיעו במהירות מאות בני ישיבות ותושבים חרדים אל מחסום משטרתי שהוקם בכניסה לאשדוד, שם החלו עימותים קשים והפרות סדר שנמשכו זמן רב מול השוטרים.

אך על פי מידע שהגיע לאתר המקומי “חרדים אשדוד”, התברר כי בין העצורים לבין עולם הישיבות או המגזר החרדי אין כל קשר. מדובר בצעירים חילוניים, שנעצרו במסגרת בדיקת רישיונות שגרתית במחסום משטרתי.

במהלך הבדיקה גילו השוטרים כי מדובר ב משירות צבאי, וזימנו למקום את המשטרה הצבאית להמשך טיפול.

החשד המרכזי שנבדק כעת הוא כי גורמים חיצוניים ניצלו את המערכת והעבירו אליה במכוון דיווח כוזב שלפיו מדובר ב"בחורי ישיבה", במטרה להוביל להתארגנות המהירה ולהפרות הסדר שנרשמו בשטח.

גורם בכיר במשטרה התייחס בחומרה לאירוע ואמר ל"חרדים אשדוד": “מדובר באירוע חמור שהוביל למהומות מיותרות בעקבות מידע שהתברר כבלתי מדויק. יש לבחון כיצד הועבר הדיווח ומדוע לא בוצעה בדיקה מקדימה לפני הפצתו לציבור.”

האירוע החריג עורר תרעומת רבה באשדוד, הידועה בשגרה בשיתוף פעולה הדוק ובקשרים קהילתיים רציפים בין תחנת המשטרה, בראשות סנ"צ רונן עמרם, לבין נציגי הציבור והקהילות החרדיות השונות באמצעות מש"ק חרדי ייעודי.

כעת, עולות שאלות קשות באשר למנגנוני האימות של מערכת “צבע שחור”, וגורמים בעיר תוהים כיצד נשלחת התרעה המונית ללא בדיקה בסיסית של זהות העצורים.

אשדודמעצר עריק

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4
מה הבעיה שהם יתנו הגנה גם לחילונים שלא משרתים כי גם הקיצונים טוענים שהצבא לא מתאים לחילונים
יוסף חיים
3
אחי החרדים אני חלק מיכם, אנא מיכם תפסיקו לחלל שם שמיים ברבים. זה מבייש את כולנו. זה נותן אותנו ללעג ולקלס באומות. והחילונים רק שונאים אותנו יותר.
רותי
נשמה אני מבין אותך אבל צריך לדעת שהבגץ והיומאשית ועוד אשמים
יוסף חיים
תמיד כולם אשמים חוץ מהפוליטיקאים, כמובן, שיטה גאונית להאשים את כולם חוץ מעצמך...
פלוני
תגובה לפלוני במה אם אשמים בזה שהם עוצרים אותם מי נתן את הפקודות?
יוסף חיים
אם למחות על רדיפת בני תורה זה חילול שם שמים לדעתך, אז איני רוצה לדעת מהו קידוש שם שמים בשבילך, יש לך ערבוב מושגים שאלי רבותייך מי מחלל את השם כשהוא כולא בני תורה ומאלצם להתנהל במחנה שאינו קדוש, הלעג והקלס באומות שיש יהודים המתנהגים כגוים וחפצים לכפות את אורח חייהם על היהודים המתנהגים כיהודים!
ערבוביא
ממש לא נכון, אני עובד הרבה אם חילונים, הם מבינים את זה ומאוד מכבדים, יש מיעוט חילוני שתמיד שונא לא משנה מה תעשה
הפוך
2
אין וידו למערכת של הרצפניקים
ערבוביא
1
אז בגלל זה הוא שוחרר?
יוסי

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