במהלך הלילה הופעלה מערכת ההתראות “צבע שחור”, המשמשת להזעקת המונים בעת מעצרים של בני ישיבות בגין עריקות מצה"ל. בעקבות ההתרעה המיידית, הגיעו במהירות מאות בני ישיבות ותושבים חרדים אל מחסום משטרתי שהוקם בכניסה לאשדוד, שם החלו עימותים קשים והפרות סדר שנמשכו זמן רב מול השוטרים.

אך על פי מידע שהגיע לאתר המקומי “חרדים אשדוד”, התברר כי בין העצורים לבין עולם הישיבות או המגזר החרדי אין כל קשר. מדובר בצעירים חילוניים, שנעצרו במסגרת בדיקת רישיונות שגרתית במחסום משטרתי.

במהלך הבדיקה גילו השוטרים כי מדובר בעריקים משירות צבאי, וזימנו למקום את המשטרה הצבאית להמשך טיפול.

החשד המרכזי שנבדק כעת הוא כי גורמים חיצוניים ניצלו את המערכת והעבירו אליה במכוון דיווח כוזב שלפיו מדובר ב"בחורי ישיבה", במטרה להוביל להתארגנות המהירה ולהפרות הסדר שנרשמו בשטח.

גורם בכיר במשטרה התייחס בחומרה לאירוע ואמר ל"חרדים אשדוד": “מדובר באירוע חמור שהוביל למהומות מיותרות בעקבות מידע שהתברר כבלתי מדויק. יש לבחון כיצד הועבר הדיווח ומדוע לא בוצעה בדיקה מקדימה לפני הפצתו לציבור.”

האירוע החריג עורר תרעומת רבה באשדוד, הידועה בשגרה בשיתוף פעולה הדוק ובקשרים קהילתיים רציפים בין תחנת המשטרה, בראשות סנ"צ רונן עמרם, לבין נציגי הציבור והקהילות החרדיות השונות באמצעות מש"ק חרדי ייעודי.

כעת, עולות שאלות קשות באשר למנגנוני האימות של מערכת “צבע שחור”, וגורמים בעיר תוהים כיצד נשלחת התרעה המונית ללא בדיקה בסיסית של זהות העצורים.