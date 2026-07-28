סכין נשלפה מול בחור ישיבה צעיר; התגובה שלו הדהימה את המשטרה

אירוע תקיפה חמור התרחש בצהרי יום שישי האחרון בשכונת בנטלי השקטה שבמלבורן, אוסטרליה, כאשר תלמיד ישיבה צעיר המשתייך לקהילת חב"ד המקומית הותקף באלימות, אויים בסכין ואף ספג מכה פיזית במהלך פעילות שגרתית.

הבחור, יצחק לווילנטל, כבן 18, לומד בישיבה גדולה במלבורן. מדי יום שישי יוצא לווילנטל, כפי שנוהגים תלמידי ישיבות חב"ד ברחבי העולם, למסע של זיכוי הרבים בין בתי עסק ובתים פרטיים באזור רחוב סנטר והרחובות הסמוכים לו בשכונת בנטלי. במסגרת סבב זה, מציע הבחור לתושבים היהודים באזור להניח תפילין, מחלק נרות שבת לקראת שבת המלכה, ומחלק חלות טריות כדי להכניס את אור השבת לכל בית יהודי.

האווירה השלווה שמאפיינת בדרך כלל את ימי השישי בשכונה התחלפה בבת אחת ברגעי אימה פתאומיים, סמוך לשעה 1:35 בצהריים, בעת שלווילנטל צעד לתומו ברחוב מגורים שקט.

כחלק משגרת פעילותו, פנה לווילנטל בנימוס ובמאור פנים לגבר מבוגר שחלף על פניו, ושאל אותו כבדרך אגב האם הוא גבר יהודי שמבקש לזכות במצווה.

תגובתו של האיש הייתה תוקפנית וקיצונית באופן בלתי צפוי, כאשר הוא החל להמטיר על בחור הישיבה קללות נמרצות וצעק לעברו שיפסיק להטריד אותו מיד.

לווילנטל, המורגל במפגשים מגוונים ברחוב, שמר על איפוק מלא, איחל לאיש יום טוב והמשיך בדרכו מבלי להיגרר לפרובוקציה או לעימות מילולי.

אלא שהתקרית המאיימת ממש לא הסתיימה בנקודה זו, והאדם המבוגר החליט לעקוב אחר תנועותיו של תלמיד הישיבה הצעיר במורד הרחוב.

הוא התבונן בבחור ממשיך לדפוק על דלתות הבתים כרגיל, ולאחר מכן ביצע סיבוב פרססה וחזר בריצה לעברו של לווילנטל כדי להתעמת איתו בשנית.

האיש החל לצעוק בקול רם ובהיסטריה כי תלמיד הישיבה מציק לעוברי אורח, והפנה לעברו איומים ישירים וקשים לפגיעה פיזית חמורה.

בשלב זה, בעודו צועק כי הוא ירצח אותו ואת רבותיו שמפעילים אותו, שלף התוקף סכין חדשה מצידו והחזיק אותה בביטחון בידו הימנית כשהיא מופנית לעבר הבחור.

לנוכח הסכנה המיידית לחייו, פעל הבחור הצעיר בקור רוח מרשים, הרים את ידיו באוויר והחל לסגת לאחור במטרה להרגיע את הרוחות ולמנוע הידרדרות של האירוע המסיבי.

למרות ניסיונות הנסיגה וההרגעה, התוקף החמוש לא הרפה והמשיך להתקדם לעברו של הבחור בצורה מאיימת כשהסכין שלופה בידו.

כשראה הבחור כי הנסיונות להתרחק אינם מועילים, הוא נאלץ לעצור במקומו ולעמוד על שלו מול התוקף הזועם שנעצר במרחק קצר ממנו, פנים אל פנים.

החשוד המשיך להשמיע איומים קשים וחסרי רסן, ובשלב מסוים התקרב עוד יותר והנחית אגרוף בעוצמה ישירות לבטנו של בחור הישיבה הצעיר.

עוברי אורח ושכנים שזיהו את המתרחש מיהרו להזעיק את כוחות החירום והמשטרה בשעה 1:48 בצהריים, מחשש כבד לחייו של תלמיד הישיבה.

תגובת המשטרה הייתה מהירה במיוחד, וכבר בשעה 2:04 בצהריים הצליחו בלשי משטרת ויקטוריה לאתר חשוד המתאים לתקרית, לעכב אותו ולגבות ממנו גרסה ראשונית במקום.

נכון לשעות אלו, משטרת אוסטרליה טרם הודיעה על הגשת כתב אישום רשמי נגד החשוד, אך החקירה בנושא נמשכת במלוא הקיטור.

למרות הטראומה הקשה והחוויה המטלטלת שעבר מתחת לכיפת השמיים, התנהלותו של הבחור יצחק לווילנטל לאחר האירוע הדהימה את הסובבים: מיד לאחר שסיים לתת את עדותו לשוטרים, הוא אסף בחזרה את תיק התפילין שלו, וחזר להשלים את מסלול ה'מבצעים' כדי להמשיך ולזכות יהודים נוספים לקראת שבת.