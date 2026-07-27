תושבים בשכונת קראון הייטס החב״דית בברוקלין הופתעו לגלות בימים האחרונים כי גל גניבות חבילות מפתחי הבתים והמרפסות בשכונה מבוצע על ידי אדם בעל מאפיין ייחודי ובולט במיוחד: גבס על רגלו.

הגנב, שדידה בין הבתים ואסף חבילות שהושארו על ידי שליחים עבור התושבים, הצליח לעורר את חשדם של עוברי אורח בשל התנהלותו המחשידה והמגושמת.

התופעה של גניבת חבילות מפתחי בתים הפכה בשנים האחרונות לבעיה כלל-ארצית בארצות הברית, במיוחד בשכונות צפופות כמו קראון הייטס שבהן חבילות דואר ומשלוחים מושארים באופן שגרתי על מדרגות הכניסה. אולם המקרה הנוכחי בלט בשל הזהות הייחודית של החשוד, שהגבס על רגלו הפך אותו לקל לזיהוי.

המפנה בפרשה התרחש ביום חמישי בסוף השבוע האחרון בשעות אחר הצהריים, כאשר תושב ערני הבחין בחשוד כשהוא "פוקד" חצרות ופתחי בתים ונוטל חבילות שאינן שייכות לו. התושב, שהבין מיד כי מדובר בפעילות פלילית, לא היסס ופנה למוקד החירום של ארגון 'שומרים' בשכונה. כך דווח באתר קראון הייטס אינפו.

מתנדבי הארגון, המורגלים באירועים מסוג זה והמהווים שכבת ביטחון נוספת לתושבי השכונה החסידית, הגיעו במהירות הבזק לזירה. הם עקבו אחר החשוד ממרחק בטוח תוך שהם מעדכנים במקביל את שוטרי תחנה 71 של משטרת ניו יורק על תנועותיו ומיקומו המדויק.

עם הגעת השוטרים למקום בשעה 18:40, החשוד עדיין החזיק בידיו את הרכוש הגנוב שאסף רגעים ספורים קודם לכן. השוטרים ניגשו אליו מיד, עכבו אותו ותוך זמן קצר כבלו את ידיו באזיקים. בתמונות מהזירה נראה החשוד, הלבוש קפוצ'ון סגול וכובע מצחיה, כשהוא נעצר על ידי שני שוטרים לצד מתנדבי 'שומרים' שנוכחו במקום וווידאו את החזרת הרכוש לבעליו.

בארגון 'שומרים' קראון הייטס שבים ומדגישים בפני התושבים את החשיבות של גילוי ערנות קהילתית. הם מבקשים מכל מי שנחשף לפעילות מחשידה לדווח על כך מיד בזמן אמת, כפי שעשה התושב שזיהה את הגנב הפעם. שיתוף הפעולה בין התושבים הערניים למתנדבי הארגון ולמשטרה המקומית מאפשר תגובה מהירה ומניעת נזקים נוספים.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בשכונה בחודשים האחרונים, כאשר גנב נוסף נתפס לאחרונה בסופרמרקט 'כשר טאון' בזכות ערנותם של מתנדבי 'שומרים'. גם באותו מקרה, המתנדבים עקבו אחר החשוד והזעיקו את המשטרה, שהצליחה לעצור אותו תוך דקות ספורות.

התושבים מקווים כי המעצר האחרון ישים קץ לגל הגניבות בשכונה ויאפשר להם לקבל את חבילותיהם בביטחון. בינתיים, הם ממשיכים להישען על רשת הביטחון הקהילתית שנרקמה בשכונה לאורך השנים, המשלבת ערנות אזרחית עם פעילות מתנדבים ושיתוף פעולה הדוק עם רשויות החוק.