כיכר השבת
אימה בעיר התורה

הפקרות בליל שבת ברחובות בני ברק | נוער שוליים שיסו כלבים בעוברים ושבים - וצחקו

סיוט בליל שבת בעיר התורה והחסידות בני ברק: קבוצת נוער שוליים שיסתה כלב ענק בעוברים ושבים ברחוב עזרא • כשאיש הרפואה וההצלה המפורסם ר' יודל לודנר ניסה לתקשר עמם בטוב — הם איימו לשסות בו את הכלב והוא נאלץ לנוס על נפשו • כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום מביא את זעקת התושבים: "התחושה היא שהרחובות הופקרו" (חרדים)

13תגובות
רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק (צילום: מאת מיכאל יעקובסון)

הפקרות בליל שבת: זהו סיפור מהסוג שלא תמיד תפגשו בכותרות הראשיות בתקשורת פשוט מכיוון שבחסדי שמים האירוע הזה לא הסתיים באסון כבד, אך הוא מציף תופעה מדאיגה ביותר ברחובות והחסידות בני ברק.

אין תושב בבני ברק שלא מכיר את איש ההצלה המפורסם ר' יהודה (יודל) לודנר. ר' יודל, שכבר נושק לשנות השבעים לחייו, זכה עשרות בשנים להציל את חייהם של אלפים כשהוא מגיע ראשון לכל זירה על גבי האופנוע המוכר שלו.

אך בליל שבת קודש האחרון, מצא את עצמו איש החסד הוותיק בלב סיטואציה מאיימת וחסרת אונים.

כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום, מעיד על דרמה שהתרחשה באישון ליל ברחוב עזרא בעיר. קבוצת נוער שוליים צעדה ברחוב כשהיא מלווה בכלב ענק, תוך שהם משסים אותו בעוברים ושבים התמימים וממלאים פיהם בצחוק מול עוברי האורח המבוהלים. יצוין כי מקרה דומה התרחש זמן קצר קודם לכן גם ברחוב השומר בעיר.

ר' יודל לודנר, שחלף במקום וראה את מצוקת העוברים ושבים, ניסה לדבר אל ליבם של הנערים בדרכי נועם. הוא הסביר להם כי מדובר בתושבים וילדים שאינם מורגלים במראות מעין אלו של כלבי ענק המשוטטים ונובחים בלב השכונה.

אלא שבמקום להקשיב, נתקל איש ההצלה בקיטון של בוז וצחוק. הנערים החלו לאיים עליו ישירות כי ישחררו את הכלב לעברו, וכשראה ר' יודל כי הם מתחילים לאלף ולזרז את הכלב לרוץ לכיוונו נאלץ לנוס על נפשו כל עוד רוחו בו.

זעקת התושבים: "אין פיקוח ברחובות"

כתב 'כיכר השבת' שעמד מהצד משתומם מול חוסר האונים, מביא את התחושות הקשות השוררות בקרב תושבי השכונות.

כידוע, תושבי בני ברק שומרים על קדושת השבת בכל מחיר ואינם ממהרים להזעיק את המשטרה בלילי שבתות, דבר המוביל לכך שבחסות השקט והחשיכה הרחובות נותרים ללא כל פיקוח עירוני או ביטחוני.

כזכור, רק לפני תקופה קצרה אירעה פריצה בחנות 'הצורפים' בעיר, לצד מקרים נוספים ואסונות שכבר אירעו בעבר ברחובות השומר ועזרא על ידי קבוצות פוחזים שונות.

כעת, מול גל האירועים והפגיעה בתושבים תמימים, עולה הזעקה מהשטח: האם צריכים להמתין שיהיה אסון ענק ורק אז יתחילו עם הסיורים התדירים? הגיעה השעה להחזיר את ההרתעה והסיורים לרחובות בני ברק, כדי שנוער שוליים לא יעשה ככל העולה על רוחו בלילי שבתות בעיר התורה.

בני ברקנוער שולייםכלביםיהודה לודנרביטחון ציבורי

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11
כתושב בני ברק. לא מצביע לזייברט לא לשס ולא לג לאיזו מפלגה חרדית שתקום . הקול שלי ושל אשתי ילך!!! ואם לא תקום אז לוידר או עץ
אבי
10
אני הייתי מכין זרנוקי מים מכל הכיוונים וכשהם מגיעים לפתוח עליהם. אני חושב שצריך להתקשר למשטרה
תכינו זרנוקי מים
9
טיפוסים כאלו צריכים ללכת לצבא. אין כבר איך להתקלקל יותר.
נסים פנחסיפ
צריך לעצור אותם וגם להחרים להם את הכלבים
יחיאל
8
אבל העיקר משלמים אגרת שמירה רעיון לסחיטת כסף מהתושבים
יעקב
כל רחובות קרית הרצוג ופרדס כץ משופעים בקקי של כלבים וגם זה לא מעניין את העירייה שלא לדבר על החולדות שמטפסות כבר לקומה 3
יחיאל
7
באלעד אותו דבר רק טיפה יותר חמור ובשבת האחרונה זה טופל בדבר פשוט מאוד תהלוכת מחאת כבוד השבת אם מאות אנשים שאם השלטונות לא מטפלים אז לצערנו התושבים צריכים לעשות זאת מציע לבני ברקים לעשות זאת
קקק
6
זה קורה הרבה יותר בכונות קרית הרצוג ופרדס כץ אבל כנראה לא עניין אף אחד עד שזה הגיע לתוך העיר אז באמת הגיע הזמן שיתעוררו פה
יחיאל
5
אם זה לא פיקוח נפש אין לגרום לחילול שבת של המשטרה יש להמלט למקום מבטחים ולא להתחיל איתם
אודי
4
לא :"נתקל איש ההצלה בקיטון של בוז וצחוק" לא קיטון אלא קיתון. קיטון=חדר קטן. קיתון= כלי קיבול
אבי
3
איפה ארגון השומרים? יש גם שיטור עירוני ברחוב ירושלים שלא עושה כלום
אאא
2
בעיה עם החינוך
שמואל

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