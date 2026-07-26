הפקרות בליל שבת: זהו סיפור מהסוג שלא תמיד תפגשו בכותרות הראשיות בתקשורת פשוט מכיוון שבחסדי שמים האירוע הזה לא הסתיים באסון כבד, אך הוא מציף תופעה מדאיגה ביותר ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק.

אין תושב בבני ברק שלא מכיר את איש ההצלה המפורסם ר' יהודה (יודל) לודנר. ר' יודל, שכבר נושק לשנות השבעים לחייו, זכה עשרות בשנים להציל את חייהם של אלפים כשהוא מגיע ראשון לכל זירה על גבי האופנוע המוכר שלו.

אך בליל שבת קודש האחרון, מצא את עצמו איש החסד הוותיק בלב סיטואציה מאיימת וחסרת אונים.

כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום, מעיד על דרמה שהתרחשה באישון ליל ברחוב עזרא בעיר. קבוצת נוער שוליים צעדה ברחוב כשהיא מלווה בכלב ענק, תוך שהם משסים אותו בעוברים ושבים התמימים וממלאים פיהם בצחוק מול עוברי האורח המבוהלים. יצוין כי מקרה דומה התרחש זמן קצר קודם לכן גם ברחוב השומר בעיר.

ר' יודל לודנר, שחלף במקום וראה את מצוקת העוברים ושבים, ניסה לדבר אל ליבם של הנערים בדרכי נועם. הוא הסביר להם כי מדובר בתושבים וילדים שאינם מורגלים במראות מעין אלו של כלבי ענק המשוטטים ונובחים בלב השכונה.

אלא שבמקום להקשיב, נתקל איש ההצלה בקיטון של בוז וצחוק. הנערים החלו לאיים עליו ישירות כי ישחררו את הכלב לעברו, וכשראה ר' יודל כי הם מתחילים לאלף ולזרז את הכלב לרוץ לכיוונו נאלץ לנוס על נפשו כל עוד רוחו בו.

זעקת התושבים: "אין פיקוח ברחובות"

כתב 'כיכר השבת' שעמד מהצד משתומם מול חוסר האונים, מביא את התחושות הקשות השוררות בקרב תושבי השכונות.

כידוע, תושבי בני ברק שומרים על קדושת השבת בכל מחיר ואינם ממהרים להזעיק את המשטרה בלילי שבתות, דבר המוביל לכך שבחסות השקט והחשיכה הרחובות נותרים ללא כל פיקוח עירוני או ביטחוני.

כזכור, רק לפני תקופה קצרה אירעה פריצה בחנות 'הצורפים' בעיר, לצד מקרים נוספים ואסונות שכבר אירעו בעבר ברחובות השומר ועזרא על ידי קבוצות פוחזים שונות.

כעת, מול גל האירועים והפגיעה בתושבים תמימים, עולה הזעקה מהשטח: האם צריכים להמתין שיהיה אסון ענק ורק אז יתחילו עם הסיורים התדירים? הגיעה השעה להחזיר את ההרתעה והסיורים לרחובות בני ברק, כדי שנוער שוליים לא יעשה ככל העולה על רוחו בלילי שבתות בעיר התורה.