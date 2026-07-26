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מתגוררים באותו בניין

מפתיע? חבר הכנסת מ'יש עתיד' הודיע היום על פרישה והוא צפוי לחבור לבכיר החרדי

חבר הכנסת רון כץ עוזב את הפוליטיקה ויפתח פירמת עורכי דין • השותף המפתיע: משה ארבל שפרש לאחרונה מש"ס | שניהם מתגוררים באותו בניין בעיר פתח תקווה (חדשות חרדים)

חבר הכנסת רון כץ (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

בהודעה שפורסמה היום (ראשון) ב'ישראל היום', הודיע חבר הכנסת רון כץ על החלטתו לעזוב את החיים הפוליטיים ולפתוח פירמת עורכי דין בעיר מגוריו, פתח תקווה. אולם החלק המפתיע באמת בסיפור הוא זהות השותף העתידי שלו במשרד החדש.

על פי הפרסום, כץ צפוי לשתף פעולה עם חבר הכנסת לשעבר משה ארבל, שפרש לאחרונה מ ועזב את הזירה הפוליטית. השניים, כך מתברר, מתגוררים יחד באותו בניין בפתח תקווה - עובדה שככל הנראה תקל על השותפות המקצועית החדשה.

"אני לא גיבור" | משה ארבל בריאיון לישי כהן
"אני לא גיבור" | משה ארבל בריאיון לישי כהן| צילום: צילום: יוני מאיר ודודי פלוג. מפיק: אשר רוט. עריכה: ידידיה כהן

ארבל, שכיהן בעבר כ וכעוזרו האישי של יו"ר ש"ס אריה דרעי, הודיע לפני מספר שבועות על החלטתו לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות. במכתב הפרישה ששיגר לדרעי, כתב ארבל כי הוא רוצה "להיות משרת ציבור גם מחוץ לכנסת".

בעקבות הפרישה, היו דיבורים בקרב גורמים פוליטיים כי ארבל שוקל להתמנות לתפקיד שופט בבית המשפט העליון, אך כעת מתברר כי הוא בחר בדרך אחרת - שותפות במשרד עורכי דין פרטי.

יצוין כי בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במספר עורכי הדין החרדים בישראל, כאשר רבים מהם בוחרים לפתוח משרדים עצמאיים או משרדי בוטיק המתמחים בתחומים שונים. המגמה משקפת את ההשתלבות ההולכת וגוברת של הציבור החרדי במקצועות האקדמיים ובשוק העבודה הכללי.

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