כיכר השבת

משה ארבל - שר הפנים מטעם מפלגת ש"ס

משה ארבל הוא שר הפנים של מדינת ישראל מטעם מפלגת ש"ס. בתפקידו הוא אחראי על נושאים רבים הקשורים לחיי התושבים, כולל מנהל אוכלוסין, רישוי עסקים ועוד.

משה ארבל הוא שר הפנים של מדינת ישראל מטעם מפלגת ש"ס. בתפקידו הוא אחראי על מגוון רחב של נושאים הקשורים לחיי התושבים, כולל מרשם האוכלוסין, רישוי עסקים, הגירה ועוד. ארבל הוא אחד מבכירי מפלגת ש"ס והוא לא נחשב למקורב לראש הסיעה [[אריה דרעי|/tags/aryeh-deri].

במהלך כהונתו, ארבל עסק בנושאים רבים הקשורים לציבור החרדי, כמו הקלות על מעסיקי עובדים זרים בענף הבנייה, טיפול במשבר הטיסות מאומן ועוד. הוא גם הביע עמדות פוליטיות נחרצות, כמו הקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבירור נסיבות הטבח במג'דל שאמס.

בנוסף, ארבל יזם מהלכים כדי להקל על מצוקת הדיור, כמו פנייה לשרי האוצר והעבודה בבקשה להקל על מעסיקי עובדים זרים בענף הבנייה. הוא גם קבע מועדי בחירות מיוחדים בערים קריית שמונה ושלומי בשל "נסיבות מיוחדות".

ארבל נחשב לדמות מרכזית במפלגת ש"ס ותוקף תפקידו אך הוא לא מעורב בעיצוב המדיניות הפוליטית של המפלגה.

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