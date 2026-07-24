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משה רדמן מעורר סערה: "מתנחלים טיילו בכפר ערבי - הממשלה מבזבזת כוחות"

פעיל המחאה ומועמד הדמוקרטים מגנה את הפיגוע אך תוקף: "אין היגיון להקים חוות במרחב ערבי" • קורא להפסיק התפשטות מאחזים ולחזק את הרשות הפלסטינית | תגובה לפיגוע בחוות גלעד (פוליטי מדיני)

13תגובות
משה רדמן (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

משה רדמן, פעיל המחאה נגד הממשלה והמועמד ברשימת מפלגת הדמוקרטים, עורר סערה רבתי בעקבות תגובתו ל הקטלני בחוות גלעד. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, הוא מתח ביקורת חריפה על "מסגור" התקשורת את האירוע לפי "נרטיב המתנחלים", תוך שהוא מביע תנחומים למשפחות הקורבנות.

"מדהים איך התקשורת ממסגרת את האירוע עכשיו בגדה המערבית על פי הנרטיב של המתנחלים ומתמסרת תוך רגע", כתב רדמן. הוא הוסיף כי "ראשית, תנחומים למשפחות על האובדן כתוצאה מאלימות מיותרת", אך מיד עבר לניתוח הנתונים: "יש הרוג ישראלי ועוד שני פצועים ישראלים. ארבעה הרוגים פלסטינים ועוד שלושה פצועים נוספים לפחות".

רדמן הדגיש כי "הייתה קבוצה של ישראלים שהגיעה 'לטייל' סמוך מאוד לכפר תל", והוסיף בחריפות: "אין לנו שום היגיון מבצעי ושום סיבה נראית לעין להקים ישובים (כמו חוות גלעד) במרחב הזה שכולו ישובים וכפרים ערבים ובטח לא לצאת שם ל'טיולים'".

כזכור, בפיגוע שאירע אתמול במרחב הכפר תל נהרג בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב. המחבל חטף נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים. כוחות חיסלו את המחבל זמן קצר לאחר מכן והשיבו את הנשק שנחטף.

"מדינה חפצת חיים לא מבזבזת סד"כ על מטיילים"

רדמן הבהיר כי הוא אינו מכיר את הפרטים המלאים "מי תקף את מי ראשון", אך הדגיש את "תמונת המאקרו": "במאקרו אנחנו חייבים לזכור - שמדינה חפצת חיים ושוחרת שלום, שאין לה מספיק חיילים לשמור על הישובים בצפון ועל העוטף, שיש לה חזיתות פתוחות בכל חזית אפשרית, לא מבזבזת סד"כ לשמור על כל מיני 'מטיילים' שבוחרים לטייל על כפרים פלסטינים ולא מבזבזת סד"כ בשמירה על ישובים מבודדים כי יש איזו חבורת משיחיים שהחליטה להתיישב שם".

המועמד ברשימת מפלגת הדמוקרטים סיכם את דבריו בקריאה מדינית ברורה: "הדבר הנכון לעשות הוא להוריד את הלהבות בגדה המערבית בהקדם, וזה אומר - לעצור את ההתפשטות המטורפת של החוות והמאחזים. להפסיק לשתף פעולה עם הפנטזיות המשיחיות של כל מיני קבוצות הזויות של מתנחלים. לחזור לשולחן המשא ומתן. לעצור את ההתדרדרות והקריסה של . לאכוף את החוק בשטחי C, ולחזק את המאמצים שמוקדשים למאבק בטרור - הפלסטיני והיהודי כאחד".

יצוין כי רדמן, שהצטרף לאחרונה למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, נחשב לאחד מבכירי המחאה נגד הממשלה. בעבר עורר סערה כאשר השווה בין ראש הממשלה נתניהו להיטלר, וכן כאשר פורסמו תוכניות שלו להפלת הממשלה על ידי הרס הכלכלה הישראלית. כעת הוא מתמודד בפריימריז הדיגיטליים של המפלגה, שבהם משתתפים יותר מ-112 אלף מתפקדים.

בעקבות הפיגוע, הכריז צה"ל על עוצר יציאות ברחבי גזרת שומרון והחל בפעילות מבצעית נרחבת. כוחות הביטחון פעלו במהלך הלילה במספר מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, עצרו מבוקשים שהסיתו לטרור ואיתרו אמצעי לחימה.

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0 תגובות

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11
אנו עומדים מול החלפת הצווחנים מהדמוקרטים במקום הצרחנים של יש עתיד בקיצור שתי מקהלות של מתוסכלים
איקס ווי
10
אירוני רצח - שהשם שלו - זה משה - והמבין יבין!
אוראל זר
9
אין הגיון שההזוי הזה יגור בארץ ישראל ליד הערבים. זה השמאלנים שהפגינו בקפלן אנשים טמאים והזוים מנותקים מהדת כישראל יורדים הם הגרועים ביותר .ערב רב.
אנונימי
8
באמת איזה היתר יש למתיישבים להיות במקומות מסוכנים להכניס אותם לאוזר סכנה
עעע
באיזה היתר יש לך זכות לחיות כאן בארץ? עייןצבמנחת חינוך על מצוות ישוב הארץ. וברמב"ן על ספר המצוות מצווה ד'. תלמד קצת תורה עם הארץ..
בור
מענין גם על תושבי עוטף עזה שחוו את ה7/10 אתה כותב את התגובה הזאת?
יוסי
7
הפריימריז כבר היה. זה לא מכובד להעתיק מgpt בלי לבדוק מה הוא כתב
בינה מלאכותית
6
לא יודע מה הוא יותר ערל לב ואכזר או כסיל אוויל וטיפש? כך או כך, אולי לנו שגוש הצואה הזה הולך להיות בכנסת
והיית משוגע
5
ככל שנברח ונתחפר הטרור ירדוף אותנו! יצאנו מעזה קבלנו טבח בעוטף עזה. יצאנו מלבנון קבלנו מבול טילים על כל הצפון. תצא מיהודה ושומרון תקבל טבח בכפר סבא ובמרכז הפלסטינים רוצים את "ארץ ישראל השלמה"
זאב
4
לידיעת הציבור מי שתומך באייזנקוט ובנט תומך בו ממש
דוד
3
ברוך שעשני חרדי...לא שמאל מטורלל עם מח מעוות ולא ימין צמא דם ומדנים שרוצה להלחם 50 שנים קדימה...אפשר אחרת..כן אפשר ...דעת תורה אמיתית יודעת להתייחס לגוי כמו שהוא
נונו
2
טענות של עם הארץ חילוני. בתורה כתוב שצריך לכבוש את כל ארץ ישראל, ודרך מלחמה. וירשתם אותה וישבתם בה. שלא יניחו ממנה מקום (רמב"ן).
דוד

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